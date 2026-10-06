Vypadá vyčerpaně, potřebuje pomoc, varují Norové. Haaland po dvou zápasech bez gólu opustil stadion soukromým letem

Zápas Portugalska s Norskem na Estádio do Dragão skončil 4. října ve 21:42 místního času. O půl hodiny později, ve 22:12, už reportéři deníku VG viděli Haalanda, jak spolu s Martinem Ødegaardem, Sanderem Bergem a Kristofferem Ajerem míří ze stadionu rovnou do připraveného auta. Podle agentury Reuters opustilo několik hráčů Porto soukromým letadlem. Norsko právě prohrálo potřetí za sebou 1:2 a nejlepší střelec v historii reprezentace podruhé v řadě nedal gól. Jenže ta dva utkání bez gólu jsou jen povrch. Pod ním leží problém, o kterém v Norsku začali nahlas mluvit trenér, spoluhráči i hráčská asociace: Haalandovo tělo jede měsíce bez skutečné pauzy a začíná to být vidět.
Rozhovor před zápasem a nezvyklé střídání
Solbakken po utkání nic nezakrýval. Před zápasem si s Haalandem podle agentury AP sedl k otevřenému rozhovoru a řešili, kolik minut vůbec zvládne. Výsledkem bylo střídání v 67. minutě. Podle amerických médií si o něj útočník Manchesteru City sám řekl. Deník VG dohledal, že v soutěžním reprezentačním zápase nešel Haaland ze hřiště tak brzy od června 2022.
Trenér přitom nemluvil o zranění. Mluvil o zátěži. Připomněl minimální dovolenou po mistrovství světa, rozjezd klubové sezony a reprezentační sraz, který přirovnal k malému turnaji. Haaland je podle něj „hlavní muž“ týmu, který hraje všechny soutěže, a to se jednou musí projevit.
Záložník Patrick Berg to řekl ještě přímočařeji. Podle něj není překvapivé, že Haalandovi po třech předchozích reprezentačních zápasech došly síly.
Samotná střelecká bilance by poplach nevyvolala. Haaland má za Norsko rekordních 65 gólů v 59 zápasech, tedy víc než gól na utkání. Dva zápasy bez trefy jsou u takového čísla statistický šum. Podle nás je ale důležité, v jakém kontextu přišly. Když hráč nestřílí a zároveň sám žádá o střídání, nejde o výpadek formy. Únava se v tu chvíli už propsala do výkonu.
Čtyři zápasy za dvanáct dní
Celý reprezentační sraz začal pro Haalanda ukázkově. Sérii zápasů Norska v Lize národů shrnuje přehled:
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Haaland
|24. září
|Norsko-Dánsko
|3:2
|2 góly, včetně vítězného (64. gól v reprezentaci)
|27. září
|Portugalsko-Norsko
|2:1
|gól (65. v reprezentaci)
|1. října
|Wales-Norsko
|2:1
|bez gólu, za Norsko skóroval Oscar Bobb
|4. října
|Portugalsko-Norsko
|2:1
|bez gólu, střídán v 67. minutě, skóroval Kristoffer Ajer
Čtyři utkání za dvanáct dní, tři z nich venku, s přelety mezi Norskem, Portugalskem a Walesem. Křivka je čitelná: dva zápasy s gólem, pak dva naprázdno. Proti Walesu ho podle Sky Sports domácí obrana dokázala uhlídat. V Portu už viditelně nestačil.
Obavy navíc nezačaly až v Portu. Už 27. září zveřejnil Haaland příspěvek, který mluvil sám za sebe: „Tak unavený. Nový zápas za 70 hodin.“ Norská hráčská asociace NISO na něj reagovala textem s názvem „Musíme poslouchat“. Připomněla data FIFPRO: v předchozí sezoně odehrál Haaland do 19. července 65 zápasů a 5 674 minut. To je přes 94 hodin čistého fotbalu, v průměru přes 87 minut na utkání.
K tomu přidejte léto. Norsko došlo na mistrovství světa až do čtvrtfinále, což bylo pro zemi historické, ale Haalandovi to podle Reuters výrazně zkrátilo dovolenou. Pak přišel start Premier League, kde podle agentury nastoupil ve všech ligových zápasech a dal pět gólů. A hned nato reprezentační sraz se čtyřmi zápasy.
Jakou pomoc Haaland potřebuje
Slovo „pomoc“ zní v souvislosti s fotbalovou superhvězdou dramaticky. V Norsku ho ale nikdo nemyslí jako osobní krizi. Jde o ochranu před systémem, který si o Haalandovy minuty řekne ze tří stran zároveň: klub, reprezentace a fanoušci, kteří ho chtějí vidět v každém zápase.
NISO po Portu vydalo tiskovou zprávu s nadpisem „Tohle je vážné“. Šéf asociace Kristoffer Vatshaug v ní žádá jasnější pravidla pro zátěž, odpočinek, cestování a regeneraci špičkových hráčů. Klíčová věta celého prohlášení: ochrana fotbalistů nesmí záviset na tom, jestli si sami řeknou dost. Hráči totiž hrát chtějí. Haaland si o střídání řekl až ve chvíli, kdy už nemohl. Celé znění je k dispozici v tiskové zprávě NISO. Asociace chce téma otevřít s Norským fotbalovým svazem, s kluby i na mezinárodní úrovni přes FIFPRO.
Expert stanice Viaplay Lars Tjærnås pro VG přidal rozměr, o kterém se mluví méně. Haalandova zátěž podle něj není jen fyzická, ale i mentální. Je tváří reprezentace, hlavním střelcem City a celebritou, na kterou se upírá pozornost i mimo hřiště. Hlavní odpovědnost za celkové řízení minut ale podle Tjærnåse nese klub, tedy Manchester City.
Měřítko nabízí FIFPRO. Jeho doporučení 70 nezávislých lékařských expertů z roku 2025 počítá mezi sezonami se čtyřmi týdny volna, z toho alespoň dvěma bez jakýchkoli povinností, a s minimálně čtyřmi týdny přípravy před návratem do soutěží. Zohlednit se má i únava z cestování. Haaland po mistrovství světa nesplnil ani jedno.
Není v tom sám. FIFPRO ve své zářijové zprávě z roku 2025 jmenuje jako příklady extrémně vytížených hráčů Federica Valverdeho, Luku Modriće, Pedriho, Raphinhu, Juliána Álvareze nebo Kim Min-džeho. Haaland v seznamu nefiguruje, typově do něj ale zapadá přesně. Rozdíl je jediný: jeho případ se odehrál před očima celé země během dvanácti dní.
Soukromý let a co Haalanda čeká
Odchod ze stadionu za třicet minut po závěrečném hvizdu mohl budit dojem úprku. Okolnosti ale ukazují na čistě praktický důvod. Hráči Premier League dostali od klubů pár dní volna a podle VG mířili „rovnou domů do Anglie“, jak to shrnul Ødegaard. Solbakken řekl, že chápe, když si hráči při dvou nebo třech volných dnech objednají soukromé letadlo. Každá hodina strávená doma místo na letišti je hodina regenerace. Žádný důvěryhodný zdroj nemluví o konfliktu ani trestu.
Volno ale bude krátké. Manchester City čeká program, který by vyčerpal i odpočatého hráče:
- neděle 11. října, 17:30: Liverpool-Manchester City na Anfieldu
- středa 14. října: Manchester City-PSG
- sobota 17. října: Manchester City-Ipswich
Tři zápasy za sedm dní, včetně dvou nejtěžších soupeřů, jaké lze v tuto chvíli dostat. City k 6. říjnu veřejně nepotvrdilo absenci ani omezení minut. Haaland má do zápasu na Anfieldu šest dní na regeneraci. Dá se čekat, že trenérský štáb bude jeho vytížení v tomto týdnu sledovat velmi pozorně. Pokud by City zareagovalo na signály z Norska, nejpravděpodobnější je spíš střídání v průběhu některého z utkání než úplné vynechání zápasu.
Pro reprezentaci se problém vrátí v listopadu. Norsko po úvodní výhře nad Dánskem třikrát prohrálo a 14. listopadu hraje doma s Walesem, o tři dny později venku s Dánskem. Bez svěžího Haalanda je norský útok o třídu slabší.
Čeští diváci uvidí Premier League na kanálech CANAL+ Sport, dostupných mimo jiné přes Oneplay, kde jsou všechny zápasy sezony v tarifu Maximum a hlavní utkání mají český nebo slovenský komentář. Ligu národů vysílají Sport1, Sport2 a aplikace Selekt Light, které ohlásily přes 60 přímých přenosů z ročníku 2026/27. U konkrétního norského zápasu je dobré ověřit aktuální program.
Haaland je stroj na góly, ale není stroj. Šedesát pět reprezentačních gólů ho neochrání před tím, co mu v Portu ukázalo vlastní tělo. Až v neděli vyběhne na Anfield, budou se na něj dívat i lidé z norské hráčské asociace.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle