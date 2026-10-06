Kakaové minidortíky s kokosem: Jemný krém a rybízová vrstva z nich udělají efektní dezert

Když se u nás doma blíží
narozeniny mého milovaného manžela, vždycky přemýšlím, čím ho potěšit, aby to vypadalo dostatečně slavnostně, ale zároveň aby si všichni pochutnali na klasických poctivých chutích. Letos jsem se rozhodla opustit myšlenku jednoho velkého a pustila jsem se do pečení těchto roztomilých dortu kakaových dortíků. A musím říct, že to byla trefa do černého! Kombinace nadýchaného kakaového korpusu, pikantního , sametového vanilkově-máslového krému s rybízového džemu kapkou rumu, čokoládové polevy a voňavého kokosu vyvolala u stolu naprosté nadšení. Všichni oceňovali i to, že si každý mohl vzít svůj vlastní elegantní mini dortík na talířek bez složitého krájení.
I když tyto malé
vypadají jako z zákusky luxusní cukrárny, jejich příprava je překvapivě přímočará a zvládne ji i začínající pekařka. Základem úspěchu je správná struktura korpusu, do kterého se přidává horká voda, díky níž zůstane pečivo neuvěřitelně vláčné a nadýchané.
Můj tip zní: Aby se vám vanilkový krém při šlehání s máslem nikdy nesrazil, vytáhněte máslo z lednice dostatečně dopředu a uvařený pudink nechte vychladnout na přesně stejnou pokojovou teplotu, jakou má změklé máslo. Recept na plněné kakaové minidortíky s vanilkovým krémem a lesklou čokoládovou polevou
Celkový čas přípravy a pečení bez závěrečného odležení: 150 minut Ingredience potřebné k přípravě
Nadýchaný kakaový korpus: 4 vejce 200 g krupicového cukru 100 ml horké vody 150 ml rostlinného oleje 200 g hladké mouky 50 g polohrubé mouky 2 lžíce holandského kakaa 1 balení prášku do pečiva 1 špetka soli 10 g másla na vymazání plechu 20 g hrubé mouky na vysypání plechu
Jemný vanilkový krém: 300 ml plnotučného mléka 1 balení vanilkového pudinkového prášku 250 g změklého másla 80 g moučkového cukru 1 lžíce tuzemského rumu (nebo pár kapek rumového aroma)
Čokoládová poleva: 150 g čokolády na vaření 1 lžíce kokosového oleje
Dohotovení a zdobení: 150 g pikantního rybízového džemu 100 g strouhaného kokosu 150 g čerstvých malin 15 g čerstvé máty Postup při přípravě kakaových dortíků v mini provedení
1. Do hluboké mísy rozklepněte celá vejce, přisypejte krupicový cukr a šlehačem vše
vyšlehejte do husté světlé pěny.
2. Do pěny za stálého šlehání tenkým proudem
přilijte horkou vodu, poté zašlehejte rostlinný olej a nechte směs krátce propojit.
3. Ve vedlejší misce
smíchejte hladkou mouku, polohrubou mouku, holandské kakao, prášek do pečiva a špetku soli.
4. Sypkou směs postupně
lehce zašlehejte do vaječné pěny, až vznikne hladké nadýchané těsto.
5. Klasický pečicí plech
důkladně vymažte máslem a vysypejte hrubou moukou. Připravené těsto rovnoměrně vylijte na připravený plech a stěrkou urovnejte do všech rohů. Pečení
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6. Plech vložte do trouby vyhřáté na 180 stupňů a
pečte přibližně 25 minut, pričemž propečenost zkontrolujte zapíchnutím dřevěné špejle do středu korpusu.
7. Upečený kakaový plát vytáhněte z trouby a
nechte ho na mřížce zcela vychladnout. Do kastrůlku nalijte plnotučné mléko, rozmíchejte v něm vanilkový pudinkový prášek a uvařte hustý klasický pudink.
8. Uvařený horký pudink okamžitě
přetáhněte potravinovou fólií přímo na povrchu, aby se nevytvořil nežádoucí škraloup, a nechte ho plně vychladnout na pokojovou teplotu.
9. V samostatné míse
šlehejte změklé máslo s moučkovým cukrem, dokud nevznikne nadýchaná bílá krémová pěna.
10. Vychlazený pudink nejprve krátce rozšlehejte a poté ho
po lžících postupně zašlehávejte do vyšlehaného másla.
11. Do hladkého krému
zašlehejte tuzemský rum pro vůni a dejte pozor, aby měly všechny suroviny stejnou pokojovou teplotu.
12. Z vychladlého kakaového korpusu pomocí kulatého cukrářského tvořítka
vykrájejte jednotlivá stejnoměrná kolečka.
13. Pokud jsou vykrojená kolečka vyšší,
podélně je ostrým nožem rozkrojte na poloviny. Spodní kolečko korpusu štědře potřete pikantním rybízovým džemem.
14. Pomocí cukrářského sáčku se zdobicí trubičkou
naneste na džem vrstvu vanilkového krému a přiklopte druhým kakaovým kolečkem.
15. Sestavený dortík po celém vnějším obvodu
lehce pomazejte tenkou vrstvou vanilkového krému. Pomazaný obvod dortíku pečlivě obalte ve strouhaném kokosu.
16. V horké vodní lázni
rozpusťte čokoládu na vaření s kokosovým olejem do hladké a lesklé tekuté konzistence. Foto: Cooky.cz, krásné malé dezertíčky
17. Cukrářským štětcem nebo lžičkou
naneste čokoládovou polevu na horní plochu dortíku. Střed horní plochy ozdobte čerstvou malinou s lístkem čerstvé máty a vnější okraje jemně zasypejte strouhaným kokosem.
18. Hotové kakaové dortíky naskládejte na podnos a
nechte v chladničce alespoň 120 minut odležet a proležet. Tipy redakce: Záchrana sraženého krému: Pokud se vám máslový krém při spojování s pudinkem srazí kvuli rozdílné teplotě surovin, odeberte z něj dvě lžíce, ohřejte je v mikrovlnce a za stálého šlehání je zlehka zašlehejte zpět do mísy. Čisté vykrajování korpusu: Cukrářské vykrajovátko před každým zaříznutím do kakaového plátu lehce ponvořte do polohrubé mouky nebo horké vody, aby se těsto nelepilo a okraje zůstaly dokonale ostré. Zpracování zbytku korpusu: Ořezky kakaového těsta, které vám zůstanou po vykrájení koleček, nevyhazujte, ale rozdrobte je do misky, smíchejte se zbytkem krému, trochou džemu a vytvarujte z nich nepečené čokoládové rumové kuličky. Hedvábně lesklá poleva: Přidáním malého množství kokosového oleje do čokolády na vaření dosáhnete nejen krásného lesku polevy, ale čokoláda navíc při krájení a kousání nebude praskat ani se lámat. Perfektní vláčnost před podáváním: Aby kakaový korpus dokonale nasákl vlhkost z džemu a krému, připravte si minidortíky den předem a nechte je odležet v uzavřené krabici v lednici.
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