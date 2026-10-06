Verstappen o reakci otce Jose na těžký vstup Red Bullu do sezóny

Max Verstappen prozradil, že pro jeho otce Jose byly úvodní měsíce letošní sezóny Red Bullu stejně nepříjemné na sledování jako pro něj samotného řízení monopostu RB22. Dominantní vítězství ve Velké ceně Bahrajnu v Malajsii však završilo výrazný obrat stáje.
Verstappen měl nedělní závod na okruhu Sepang pod kontrolou od startu až do cíle. Získal tak své první vítězství v sezóně a 72. triumf v kariéře. Zároveň šlo o premiérové vítězství Red Bull-Ford Powertrains po zahájení nového partnerství.
Výsledek byl v ostrém kontrastu s úvodními závody sezóny. Verstappenův monopost trápila nestabilita při nájezdu do zatáček, nedotáčivost v jejich průběhu a nedostatek přítlaku, který zároveň výrazně zatěžoval pneumatiky.
Problémy s ovladatelností znamenaly, že Nizozemec bojoval s vozem, který mu při nájezdech do zatáček i výjezdech poskytoval jen omezenou zpětnou vazbu od řízení. Situaci navíc podle všeho ještě komplikovala nová pohonná jednotka.
Red Bull reagoval mechanickými úpravami ještě před letní přestávkou. Následovaly aerodynamické novinky v Miami a Rakousku a později také výrazný balíček vylepšení v Baku, který měl pomoci odstranit zbývající rychlostní deficit ve středně rychlých a rychlých zatáčkách. Stáj se během sezóny snažila problémy řešit i pomocí rozsáhlých změn na monopostu.
Jos Verstappen, který svého syna vedl od motokár až do formule 1, zůstává pravidelnou součástí paddocku, přestože už se na jeho kariéře nepodílí každodenně. Blízký vztah obou Verstappenů a jejich společná cesta motorsportem ale znamenají, že Jos prožívá úspěchy i neúspěchy svého syna velmi intenzivně. Jejich společné závodní začátky podrobněji připomíná také příběh Jose a Maxe Verstappenových.
Verstappen: Velmi dobře si rozumíme
Po vítězství v Malajsii Verstappen médiím popsal, jak náročný začátek sezóny ovlivnil jeho i jeho otce. „Všichni jsme do toho velmi zainteresovaní,“ uvedl Verstappen.
„Samozřejmě, co se týče mého vztahu s tátou, velmi dobře si rozumíme díky všem těm rokům, které jsme společně strávili prací na našem cíli dostat se do formule 1. Pořád je někde v pozadí. Nejezdí na každý závod, ale když tam je, hodně spolu mluvíme úplně o všem. Ví o všem.“
„A myslím, že pro něj nebylo příjemné sledovat začátek sezóny, stejně jako pro mě nebylo příjemné to auto řídit.“ Verstappen následně ocenil práci celého týmu a způsob, jakým se Red Bull dokázal z problémů postupně dostat.
„Když ale potom vidíte, jak se tým zlepšoval, nikdy nepřestal pracovat, vzal auto a jednoduše se snažil vyřešit problémy, které jsme měli, a nakonec dokázal předvést něco takového, je to úžasné. A pokud jde o lidi v týmu, upřímně je tam velmi dobrá atmosféra. Všichni táhnou za jeden provaz a velmi dobře si navzájem rozumíme.“
„Proto je práce v tomto týmu opravdu příjemná a myslím, že právě proto jsou všichni nesmírně šťastní, že jsme konečně dokázali dosáhnout takového výsledku.“