Faksa má první bod, Dallas konečně zabral. Vladař pochytal 32 střel, jenže Philadelphia znovu padla

Pondělní večer v NHL, u nás noc na úterý 6. října, přinesl dva české příběhy, které se rozešly hned po závěrečné siréně. V American Airlines Center se Dallas po nepovedeném startu konečně nadechl. Ve 24. minutě se na tom podepsal i Faksa, když nahrával na gól Joela Kiviranty, který zvýšil na 2:0. O tisíc kilometrů dál na Floridě chytil Vladař 32 z 35 střel Tampy. Flyers přesto prohráli 1:4 a sezonu otevřeli čtyřmi zápasy bez vítězství. Jeden Čech slavil obrat, druhý dřel v týmu, kterému se zatím nedaří vůbec nic.
Dallas zjednodušil hru a San Jose nepustil ani ke gólu
Stars do sezony vstoupili rozpačitě. Doma prohráli 0:4 se St. Louis, v Nashvillu podlehli 1:2. Po dvou zápasech měli skóre 1:6 a v přesilovkách bilanci 0 z 5. Trenér Glen Gulutzan před třetím duelem kritizoval ztráty puků na modré čáře i malý důraz před brankou.
Proti San Jose už to byl jiný tým. Skórovali Miro Heiskanen, Kiviranta, Jamie Benn, Jason Robertson a Mikko Rantanen. Dallas poslal na branku 26 střel a soupeře pustil jen ke 13. Jake Oettinger si tak připsal 17. čisté konto kariéry a stačilo mu na to 13 zákroků. Podle oficiálního zápasového shrnutí na webu NHL.com Gulutzan po zápase vyzdvihl hlavně přímočařejší hru a delší pobyt v útočném pásmu.
Jedna podstatná okolnost: San Jose hrálo bez kapitána Macklina Celebriniho. Ten se zranil při rozbruslení a ze sestavy vypadl na poslední chvíli, přitom měl po dvou zápasech pět asistencí. Sharks tak přišli o svou hlavní tvůrčí sílu. Podle nás to ale výhře Dallasu ubírá na lesku jen částečně. Pět gólů po ofenzivní bídě prvních dvou zápasů je změna, kterou nevytvořila jen absence soupeřovy hvězdy. Obratem to po třech zápasech nazvat nelze. Prvním jasným signálem ano.
Faksův bod z práce, ne z exhibice
Faksa se zapsal do statistik v čase 23:17. Podle zápisu v NHL Gamecenter šla primární asistence Oskaru Bäckovi, český centr si připsal tu druhou. Pro hráče jeho typu je to typický bod: vzniká z práce ve třetí a čtvrté formaci, ze soubojů a z udrženého puku.
Dallas od Faksy body na prvním místě nečeká. Před zápasem se o něm psalo hlavně jako o defenzivním specialistovi, který měl krotit soupeřovy nejlepší útočníky, v tomto případě právě Celebriniho. Ten nakonec nenastoupil, Faksova formace ale zůstala u nuly a k tomu přidala gól. Pro centra s takovou rolí je to ideální večer.
Vladař chytal, Flyers nestříleli
V Tampě se hrálo úplně jiné utkání. Brayden Point, Pontus Holmberg a Ilja Michejev překonali Vladaře, Brandon Hagel pak trefil prázdnou branku. Za Flyers snížil jen Tyson Foerster.
Klíčové je, kolik toho Vladař musel řešit. Tampa měla 36 střel na branku, Philadelphia 14. Andrej Vasilevskij na druhé straně zasahoval jen třináctkrát. Klubový web Flyers popsal, že Tampa po druhé přesilovce v první třetině převzala iniciativu a většinu zápasu ji nepustila. Oficiální zápasový protokol NHL ten nepoměr potvrzuje i v dalších týmových číslech.
Srovnání s Vladařovým prvním startem ukazuje, jak velký krok udělal:
|Zápas
|Střely na branku
|Zákroky
|Inkasované góly
|Úspěšnost
|Philadelphia-Pittsburgh 0:7
|38
|31
|7
|81,6 %
|Tampa-Philadelphia 4:1
|35
|32
|3
|91,4 %
Úspěšnost se zvedla téměř o deset procentních bodů a gólů padlo o čtyři méně. Celkově má Vladař po dvou startech bilanci 0-2-0, úspěšnost 86,3 % a průměr 5,12 gólu na zápas. Ta čísla ale z velké části nese úvodní debakl, po kterém trenér Rick Tocchet prohlásil, že Flyers nevyhrávali souboje a jejich hra v obranném pásmu byla nejhorší, jakou u týmu viděl.
Problém Philadelphie je proto podle nás širší než brankoviště. Tým, který dá za čtyři zápasy pět gólů a sedmnáct jich dostane, neprohrává kvůli brankáři. Za Flyers nastoupil i obránce David Jiříček: 17:42 na ledě, jedna střela, dva bloky, dva hity a vyrovnané plus/minus. Bez bodu, ale bez chyby.
Tabulka a co bude dál
Flyers mají bilanci 0-2-2 a podle NHL.com otevřeli sezonu čtyřmi porážkami poprvé od ročníku 2014/15. V Metropolitní divizi jsou osmí, díky dvěma prohrám po prodloužení ale mají dva body, stejně jako některé týmy s jednou výhrou. Dallas je s bilancí 1-2-0 a dvěma body sedmý v Centrální divizi.
Program obou týmů v českém čase:
- Dallas: pátek 9. října v 1:00 v Buffalu, neděle 11. října v 1:00 v Pittsburghu, poté dvojzápas s Coloradem 14. a 15. října.
- Philadelphia: sobota 10. října v 19:00 v Bostonu, dál v říjnu mimo jiné Ottawa, Detroit a Columbus.
Zápas v Buffalu nemá v českém televizním programu potvrzené vysílání, k vidění bude přes NHL.tv na platformě DAZN. Podle přehledu na webu NHL.com/cs se přes tuto službu dají sledovat všechny zápasy. Sobotní duel Bostonu s Philadelphií volně odvysílá Nova Action od 19:05 a pro české diváky bude hodně lákavý: u Bruins David Pastrňák a Pavel Zacha, u Flyers Jiříček a možná i Vladař. Zda Vladař dostane v Bostonu znovu přednost, klub bezprostředně po porážce v Tampě neoznámil.
Faksa si z Texasu odváží bod a tým, který si znovu věří. Vladař má za sebou nejlepší výkon sezony, a přesto nulu ve sloupci výher. Pokud před ním Flyers budou dál povolovat šestatřicet střel za večer, nezachrání je ani zápas, v němž chytí všechno.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka