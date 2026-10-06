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Faksa má první bod, Dallas konečně zabral. Vladař pochytal 32 střel, jenže Philadelphia znovu padla

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Dallas po dvou porážkách rozstřílel San Jose 5:0 a Radek Faksa bodoval poprvé v sezoně. Dan Vladař chytal výborně, Philadelphia ale dál čeká na výhru.
Faksa má první bod, Dallas konečně zabral. Vladař pochytal 32 střel, jenže Philadelphia znovu padla

Faksa má první bod, Dallas konečně zabral. Vladař pochytal 32 střel, jenže Philadelphia znovu padla

Zdroj: The AHL / Creative Commons / CC-BY-SA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 15:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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