Televizní fanoušci se ponořili do smutku. Zemřela kultovní seriálová hvězda v pouhých 57 letech

Televizní fanoušci se ponořili do smutku. Zemřela kultovní seriálová hvězda v pouhých 57 letechPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Televizní fanoušci se ponořili do smutku. Zemřela kultovní seriálová hvězda v pouhých 57 letechZdroj: shutterstock
Článek byl publikován 06.10.2026 16:00
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