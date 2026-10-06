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Šéf leteckých záchranářů má doma tři tisíce sanitek. Teď jim hledá garáž

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Šéf leteckých záchranářů v Královéhradeckém kraji Anatolij Truhlář má doma pořádnou flotilu. Za téměř čtyřicet let nasbíral bezmála tři tisíce modelů sanitek a teď se pro unikátní kolekci hledá místo, kde by ji mohla vidět veřejnost.
Šéf leteckých záchranářů má doma tři tisíce sanitek. Teď jim hledá garáž

Šéf leteckých záchranářů má doma tři tisíce sanitek. Teď jim hledá garáž

Zdroj: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 13:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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