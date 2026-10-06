Šéf leteckých záchranářů má doma tři tisíce sanitek. Teď jim hledá garáž

Šéf leteckých záchranářů má doma tři tisíce sanitek. Teď jim hledá garážPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Šéf leteckých záchranářů má doma tři tisíce sanitek. Teď jim hledá garážZdroj: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Článek byl publikován 06.10.2026 13:10
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Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →