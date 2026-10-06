Odchod do důchodu v roce 2026 a 2027 se počítá jinak. Mění se zápočet příjmů i procento za roky pojištění

Změna se týká nově přiznávaných důchodů a poprvé se projevila právě v roce 2026. Ještě u penzí přiznaných v roce 2025 se příjmy do první redukční hranice zohledňovaly ze 100 procent a za každý celý rok pojištění se do procentní výměry započítávalo 1,5 procenta výpočtového základu.
V roce 2026 už se do první redukční hranice započítává 99 procent osobního vyměřovacího základu. Za jeden celý rok důchodového pojištění současně náleží 1,495 procenta výpočtového základu. Od roku 2027 se oba parametry znovu mírně sníží. Jde o postupný mechanismus zavedený důchodovou reformou, nikoli o jednorázovou změnu platnou pouze pro dva následující roky.
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V roce 2027 se zápočet příjmů znovu sníží
U důchodů přiznaných v roce 2027 se bude v pásmu do první redukční hranice zohledňovat 98 procent osobního vyměřovacího základu. Oproti roku 2026 jde tedy o pokles o jeden procentní bod. Současně se sníží sazba používaná za každý celý rok doby pojištění z 1,495 na 1,490 procenta výpočtového základu. U člověka s dlouhou dobou pojištění se změna promítá opakovaně za jednotlivé celé roky, takže nejde pouze o rozdíl pěti tisícin procentního bodu v celém důchodu.
Výsledná částka nicméně závisí také na výdělcích, počtu let pojištění, konkrétním datu přiznání penze a dalších parametrech. Samotné snížení těchto dvou hodnot proto nestačí k jednoduchému závěru, že každá penze přiznaná v roce 2027 musí být nižší než důchod přiznaný o rok dříve.
Současně rostou redukční hranice i základní výměra
Do výpočtu totiž vstupují také parametry, které se mezi roky mění opačným směrem. Pro důchody přiznávané v roce 2026 činí první redukční hranice 21 546 korun a druhá 195 868 korun. Základní výměra důchodu je v tomto roce stanovena na 4 900 korun měsíčně.
Pro rok 2027 už vláda stanovila první redukční hranici na 22 732 korun a druhou na 206 652 korun. Základní výměra důchodu bude činit 5 170 korun měsíčně. Právě kvůli současnému pohybu několika parametrů není vhodné rozhodovat o termínu odchodu do důchodu pouze podle údaje 1,495 nebo 1,490 procenta.
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Postupné zpomalování potrvá do roku 2035
Snižování bude pokračovat i v dalších letech. Podíl příjmů započítávaný do první redukční hranice klesne podle současné právní úpravy každý rok o jeden procentní bod, až v roce 2035 dosáhne 90 procent. Sazba za jeden rok pojištění se bude současně každoročně snižovat o 0,005 procentního bodu.
V roce 2028 tak bude činit 1,485 procenta, v roce 2030 už 1,475 procenta a od roku 2035 má být na úrovni 1,45 procenta výpočtového základu. Smyslem parametrických změn je zpomalit růst nově přiznávaných důchodů oproti systému platnému před rokem 2026. Reforma tak neznamená jednorázové snížení penzí, ale postupnou změnu výpočtového vzorce rozloženou do několika let.
Rozhodující je konkrétní datum přiznání důchodu
Pro lidi, kteří se nacházejí na hranici mezi možným přiznáním důchodu v roce 2026 a 2027, proto může mít přesné datum praktický význam. Při porovnání je nutné vycházet z individuálních výdělků, získané doby pojištění a parametrů platných pro konkrétní rok, nikoli pouze z jedné části důchodového vzorce. Význam může mít také další doba pojištění získaná pokračováním v práci nebo skutečnost, zda člověk uvažuje o řádném, či předčasném starobním důchodu.
U předčasné penze navíc vstupují do výsledku další pravidla a krácení, takže jednoduché porovnání let 2026 a 2027 může být zavádějící. Pro orientační propočet lze využít důchodové nástroje České správy sociálního zabezpečení, které pracují s konkrétními údaji pojištěnce. U člověka, který má možnost volit mezi dvěma blízkými termíny přiznání penze, je proto přesný individuální výpočet podstatně užitečnější než samotné srovnání jednotlivých procent.
MPSV.cz , ČSSZ.cz, Zákonyprolidi.cz