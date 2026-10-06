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Odchod do důchodu v roce 2026 a 2027 se počítá jinak. Mění se zápočet příjmů i procento za roky pojištění

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Lidé, kteří získají starobní důchod v roce 2027, se setkají s mírně odlišným výpočtem než ti, kterým bude penze přiznána ještě v roce 2026. Důchodová reforma totiž postupně snižuje část příjmů započítávanou do první redukční hranice a současně také procento, které náleží za každý celý rok důchodového pojištění. Rozdíl mezi jednotlivými roky je zatím relativně malý, změny se však budou postupně prohlubovat až do roku 2035.
Lidé, kteří získají starobní důchod v roce 2027, se setkají s mírně odlišným výpočtem než ti, kterým bude penze přiznána ještě v roce 2026.

Lidé, kteří získají starobní důchod v roce 2027, se setkají s mírně odlišným výpočtem než ti, kterým bude penze přiznána ještě v roce 2026.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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