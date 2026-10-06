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Slávisté si převzali klíč od Prahy, primátorovi darovali kšiltovku

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Hráči a zástupci fotbalové Slavie si dnes na Staroměstské radnici převzali klíč od Prahy. Ten jim jako vítězům derby pražských S předal primátor Bohuslav Svoboda (ODS). Klub pak odcházejícího politika podaroval kšiltovkou.
Slávisté si převzali klíč od Prahy, primátorovi darovali kšiltovku

Slávisté si převzali klíč od Prahy, primátorovi darovali kšiltovku

Zdroj: Eva Hradilová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 15:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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