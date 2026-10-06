Evropa pokrývá tisíce měst bezplatnou Wi-Fi a většina Čechů o ní neví. Stačí aplikace v telefonu a jste on-line

Když jsme v redakci Mobify položili desítkám lidí v ulicích Prahy a Brna otázku „Znáte WiFi4EU?“, devět z deseti odpovědělo záporně. Přitom jde o program Evropské komise, který od roku 2018 podporuje veřejné Wi-Fi sítě v parcích, na náměstích, v knihovnách i u zdravotních středisek. V Česku se do něj zapojilo 355 obcí napříč všemi 13 kraji. Stačí si stáhnout oficiální aplikaci WiFi4EU map pro iOS nebo Android, najít nejbližší hotspot a připojit se k síti s názvem „WiFi4EU“. Při prvním připojení se otevře přihlašovací stránka, kde stačí potvrdit připojení. Žádná registrace, žádné heslo, žádný formulář. A pokud se odpojíte a do 12 hodin se vrátíte, při opětovném připojení už zpravidla nemusíte nic potvrzovat.
Proč o tom nikdo neví
Vysvětlení je překvapivě prosté. WiFi4EU nikdy nebyl komunikovaný jako spotřebitelský produkt. Evropská komise ho od začátku stavěla jako dotační nástroj pro obce, s portálem plným voucherových výzev, technických specifikací a administrativních pravidel. Čtyři kola výzev proběhla mezi listopadem 2018 a červnem 2020 a celkem bylo rozděleno 8 802 voucherů po 15 000 eurech. Obce za ně pořizovaly a instalovaly potřebnou infrastrukturu, zatímco program EU tyto náklady spolufinancoval. A pak? Ticho.
Spotřebitelská vrstva přišla až později v podobě mobilní aplikace s mapou hotspotů. Ta je na Google Play vedená pod vývojářem „European Union“, má přes 50 tisíc stažení a poslední aktualizaci z 13. května 2026. Není to tedy mrtvý relikt, ale stále používaný nástroj, o kterém se směrem k lidem, kteří ho mohou využít, příliš nemluví.
Jak to funguje v praxi, krok za krokem
- Stáhněte aplikaci WiFi4EU map z App Store nebo Google Play.
- Povolte geolokaci, pokud chcete automaticky vidět nejbližší hotspoty. Bez ní můžete hotspoty hledat ručně přes mapu nebo seznam obcí. Podle zásad ochrany soukromí se poloha zpracovává přímo v telefonu a neodesílá se na server.
- Dorazte na místo a připojte se k Wi-Fi síti s názvem „WiFi4EU“.
- Potvrďte připojení na captive portálu, tedy přihlašovací stránce, která se po připojení zobrazí v prohlížeči.
- Používejte internet. Při opětovném připojení do 12 hodin už zpravidla není nutné potvrzení opakovat.
Minimální garantovaná rychlost je 30 Mb/s pro stahování, případně nejvyšší běžně dostupná rychlost v dané lokalitě. Technické požadavky počítají také s podporou standardu 802.11ac, kompatibilitou s Hotspot 2.0 a kapacitou pro minimálně 50 současně připojených uživatelů bez výrazného poklesu výkonu. Na papíře jde o slušné parametry. V praxi ale bude záležet na tom, jak kvalitní internetové připojení má obec a kolik lidí se zrovna k hotspotu připojuje.
Kde to najdete v Česku
Oficiální profil WiFi4EU pro Česko jmenuje konkrétně Prahu, Brno, Český Krumlov a Náměšť na Hané. Zapojených obcí je ale 355, rozprostřených napříč všemi 13 kraji, takže nejde jen o turisticky známá místa.
Přesný počet aktivních přístupových bodů v Česku se z veřejných zdrojů nedá jednoduše vyčíst. Lze ho ale orientačně odhadnout: technické požadavky programu počítají s minimálně 10 až 15 přístupovými body na jeden voucher. Při 355 zapojených obcích by to znamenalo teoretické minimum zhruba 3 550 přístupových bodů po celé republice. Reálné číslo může být vyšší, protože některé obce instalovaly více přístupových bodů.
Pro cestovatele je klíčové, že síť má jednotný název „WiFi4EU“ v celé Unii. Ať jste na Patmosu v Řecku, v Candelarii na Tenerife nebo v Lanusei na Sardinii, hledáte stejné SSID. Nemusíte přitom čerpat mobilní data ani řešit roaming. Právě tady dává WiFi4EU největší smysl jako záložní připojení na cestách, když nechcete spotřebovávat mobilní data kvůli kontrole mapy nebo odeslání zprávy.
Co „zdarma“ skutečně znamená, a kde být opatrný
Nařízení EU 2017/1953 definuje „zdarma“ nejen jako nulovou cenu, ale také jako absenci nepřímé protihodnoty. Obec nesmí na WiFi4EU síti zobrazovat reklamu ani komerčně využívat osobní data uživatelů. To je výrazný rozdíl oproti běžné kavárenské Wi-Fi, kde se za přístup někdy „platí“ e-mailovou adresou nebo sledováním reklam.
Jenže pořád jde o veřejnou Wi-Fi. A tady platí univerzální pravidla bezpečnosti. NÚKIB výslovně doporučuje na veřejných sítích nepoužívat internetové bankovnictví ani e-mail a raději zapnout VPN. Evropská agentura ENISA doporučuje pro citlivé služby podobný postup, tedy VPN nebo mobilní hotspot. WiFi4EU v tomto ohledu není výjimkou. Na kontrolu jízdních řádů, mapy nebo zpravodajství je praktická. Pro přihlašování do bankovnictví je bezpečnější použít mobilní data nebo vlastní hotspot.
Jak dlouho to vydrží
Tady je důležitý detail, který se snadno přehlédne. EU podpořila instalaci infrastruktury, ale provoz a údržbu sítě musí obec zajišťovat minimálně tři roky. Po uplynutí této lhůty záleží na rozpočtu a rozhodnutí obce, jestli hotspot poběží dál. Některé sítě tedy mohou postupně mizet, jiné naopak fungují i několik let po skončení povinné doby provozu.
Aplikace WiFi4EU map je v tomto ohledu praktický kontrolní nástroj, protože umožňuje hledat dostupné hotspoty. Než vyrazíte, stačí se podívat do mapy. Panevropská síť s tisíci hotspoty tak může posloužit jako záložní připojení na cestách, aniž byste museli utrácet za další data.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík