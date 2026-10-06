Staník z Telče dnes slaví 65 let. Je známý svou láskou k focení

Staník z Telče dnes slaví 65 let. Je známý svou láskou k foceníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Staník z Telče dnes slaví 65 let. Je známý svou láskou k foceníZdroj: Stanislav Burian
Článek byl publikován 06.10.2026 15:11
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