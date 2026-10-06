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Staník z Telče dnes slaví 65 let. Je známý svou láskou k focení

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Známou postavou je v Telči Stanislav Burian, kterému všichni říkají Staník. Narodil se s chromozomem navíc, jinými slovy má Downův syndrom. Ve svém mládí nedostal možnost naučit se ve škole číst, psát a počítat, přesto si ho jeho okolí zamilovalo.
Staník z Telče dnes slaví 65 let. Je známý svou láskou k focení

Staník z Telče dnes slaví 65 let. Je známý svou láskou k focení

Zdroj: Stanislav Burian
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 15:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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