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Čtyřicet nových obyvatel před volbami. Starosta podezírá soupeře z ovlivňování voleb

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Starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura (Špindlerův Mlýn - Město s vizí) podnikl právní kroky proti tomu, co považuje za snahu ovlivnit komunální volby - jde podle něj o účelové přihlašování nových lidí k pobytu. Je to snaha ovládnout radnici, řekl ČTK.
Čtyřicet nových obyvatel před volbami. Starosta podezírá soupeře z ovlivňování voleb

Čtyřicet nových obyvatel před volbami. Starosta podezírá soupeře z ovlivňování voleb

Zdroj: Iko Keson
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 05:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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