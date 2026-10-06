Čtyřicet nových obyvatel před volbami. Starosta podezírá soupeře z ovlivňování voleb

Od začátku roku se přihlásilo k trvalému pobytu v tomto tisícovém krkonošském středisku 40 lidí, z nich 11 v pátek na jedinou adresu. Někteří z celkového počtu 40 přihlášených jsou i na kandidátkách. Na dění ve Špindlerově Mlýně upozornil Deník N. Volby se uskuteční 9. a 10. října. Povahu právních kroků Jandura neupřesnil.
"Město podniklo právní kroky, protože se bránit musí. Jsme připraveni podat trestní oznámení. S největší pravděpodobností víme, kdo za přihlášením zmíněných 11 osob do jednoho bytu stojí. Nechci být v tuto chvíli adresný," řekl řekl starosta.
Podle něj vedení města tušilo, že tato situace nastane. "Jen jsme nevěděli, kdy to bude. Jsem zvědavý, jak se těch 11 lidí vejde do bytu tři plus jedna. Jde o jasně účelovou věc s cílem zvrátit volby," uvedl Jandura.
Do patnáctičlenného zastupitelstva kandiduje sedm uskupení, což je nejvíce za poslední roky. Kandiduje 105 lidí. Předvolební kampaň ve městě je podle starosty vyhrocená. Minulý týden se po městě objevily plakáty, které ho kompromitují. "Cítím se tím velice poškozen," řekl ČTK starosta. Podle něj za současnou situací ve městě může být snaha ovládnout radnici, protože nově zvolení zastupitelé budou rozhodovat o několika velkých projektech, změně územního plánu, rozvoji skiareálu a v neposlední řadě o nové podobě centra města.
Podle Deníku N se deset z letos přihlášených lidí k trvalému pobytu objevilo na kandidátních listinách, přičemž šest z nich figuruje v nově vzniklém uskupení Špindl žije! Deník N uvedl, že volební jednička sdružení a právnička Veronika Janoušek Rudolfová v tom nevidí problém a odmítá, že by šlo o účelový krok. "Chtěli jsme nové lidi, a když chtějí kandidovat, musejí tady mít trvalý pobyt. Ale oni se sem účelově nepřistěhovali, oni tady žijí, jenom tady neměli trvalé pobyty, protože to lidi občas neřeší," uvedla pro Deník N.
Do voleb ve Špindlerově Mlýně jdou Nezávislí s podporou TOP 09 v čele s Hynkem Dvořákem, uskupení Špindl žije!, které do voleb vede Veronika Janoušek Rudolfová. Uskupení Šance pro město vede Tomáš Šidlík, lídrem subjektu Doma ve Špindlu je Matěj Dunka, Pro náš Špindlerův Mlýn Tomáš Vrabec, Město pro život vede do voleb Jaroslav Drha a Město s vizí současný starosta Martin Jandura.
Ve Špindlerově Mlýně před čtyřmi lety zvítězilo uskupení nezávislých kandidátů Pro náš Špindlerův Mlýn. Druhé uskupení Špindlerův Mlýn - Město s vizí získalo post starosty. Třetí byla Šance pro město, čtvrtí Nezávislí s podporou TOP 09 a na pátém místě skončila ODS.