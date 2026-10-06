Hradec před a po. Změny ve veřejném prostoru lidé chválí i kritizují

Zatímco dříve restaurační zahrádky zabíraly značnou část chodníku a lidé kolem nich často museli kličkovat, dnes už je veřejný prostor na mnoha místech jiný.
Při povolování zahrádek na letošní rok se město s některými provozovateli dohodlo na změně uspořádání. Posezení se posunulo více ke středu ulice a podél fasád domů vznikl souvislý volný průchod.
Jinde zmizelo oplocení, reklamní výplně a další prvky, které zahrádky oddělovaly od okolí. Jejich prostor nyní vymezují především samotné stoly a židle. Posezení se tak více otevřelo ulici a méně zakrývá provozovny i domy za nimi.
Prokoukly také stánky a výlohy
Změny jsou vidět také na některých stáncích u zastávek městské dopravy. Jejich zanedbaný stav a prostředí v okolí místní dlouhodobě kritizovali. Po dohodě s majiteli se u části z nich podařilo odstranit výrazné polepy a nahradit je střídmějším označením.
Jiným příkladem je opravený Kotěrův kiosek na Pražském mostě, kde nyní funguje kavárna a bar Rotunda na mostě. Provozovna využívá jednoduché označení, přehledné menu a venkovní posezení.
Méně polepů je také na některých výlohách. Příkladem je komerční prostor na Gočárově třídě, jehož okna dříve působila jako neprůhledná reklamní plocha. Po konzultaci vzniklo řešení, které zákazníkům zachovává potřebné soukromí, ale zároveň se více otevírá směrem do ulice.
Nápaditou prezentaci obchodů podpořila také soutěž Výloha roku WINDOW POP, kterou vloni uspořádal spolek Kontrapunkt.
Místo zaparkovaných aut vzniklo posezení
Proměna veřejného prostoru pokračuje také mimo jednotlivé provozovny. Na Velkém náměstí vznikla testovací plocha se stolky, židlemi a zelení. V části, kde dříve parkovala auta, si nyní mohou lidé sednout ještě před plánovanou celkovou rekonstrukcí náměstí.
Takzvaný taktický urbanismus pracuje s dočasnými a snadněji proveditelnými úpravami. Lidé si díky nim mohou jiné využití místa vyzkoušet ještě před rozsáhlou přestavbou. Město zároveň vidí, co v běžném provozu funguje a co bude potřeba změnit.
Fotografie původní a současné podoby těchto míst zveřejnila
Veronika Rút, která v Hradci Králové prováděla terénní analýzu. U některých lokalit podle svých slov nevěřila, že se podaří něco změnit v dohledné době.
„U některých míst jsem si říkala, že se tam ještě roky nic nepohne. Dnes vám můžu ukázat fotky před a po a jsem moc ráda, že jsem se spletla,“ uvedla Rút.
Za jednotlivými úpravami stojí práce města, týmu městské architektky, místních spolků i dohody s konkrétními podnikateli. Změny vycházejí mimo jiné ze Strategie kultivace veřejného prostoru a městského manuálu pro reklamu.
„Vizuální smog bývá nejviditelnější problém, ale skoro nikdy není tím hlavním. Pod ním se často skrývá chaos v procesech, nejasné kompetence, chybějící městský architekt nebo strach cokoliv otevřít. Bez funkčních procesů totiž nemá šanci fungovat nic – ať už jde o zeleň, mobiliář nebo pravidla pro reklamu,“ uvádí Rút. Změny zahrádek mají také kritiky
Ne všichni ale považují novou podobu restauračních zahrádek za zlepšení. V diskusi pod příspěvkem se objevila kritika, že při snaze o průchodnější a pohledově čistší prostor ustoupilo do pozadí pohodlí hostů.
Lucie Tužová upozornila například na zahrádku CrossCafe. Dříve podle ní nabízela dřevěnou podlahu, více prostoru a slunečníky poskytující stín i ochranu před nepříznivým počasím. Nyní jsou podle ní stoly příliš blízko u sebe a posezení postrádá zastínění.
„Sedávala jsem tam ráda, po změně jsem to zkusila jednou a stačilo. Zrovna tam by na tom chtělo ještě zapracovat,“ napsala.
Výhrady přidal také diskutující, který se označil za provozovatele restaurace na Velkém náměstí. Subtilní slunečníky mohou podle něj vypadat lépe, neposkytují však stejnou ochranu jako pevné zastřešení. Déšť pro restaurace znamená mokré stoly a podsedáky, přesouvání hostů dovnitř a komplikace pro obsluhu. U některých podniků je podle něj kvůli nerovnému povrchu potřeba také podesta.
„Rád udělám nějaké změny, které budou mít smysl pro restauraci i pro lepší vzhled Velkého náměstí,“ uvedl. Podmínky podle něj měly být více konzultovány s místními provozovateli.
Také Rút připouští, že hledání vhodné podoby zahrádek musí zohlednit každodenní fungování podniků a potřebu chránit zákazníky před deštěm nebo větrem. Výsledné řešení tak musí vyhovovat chodcům, hostům i obsluze restaurací.
„Na fotkách před a po je vidět výsledek. Už na nich ale neuvidíte všechny schůzky, vysvětlování a dohody, bez kterých by se nic z toho nestalo,“ uzavřela Rút.