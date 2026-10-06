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Oprava silničního okruhu v Hradci Králové je hotová, omezení skončila

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Silničáři v Hradci Králové dokončili dva a půl měsíce trvající opravu kilometrového úseku čtyřproudého silničního okruhu města. V noci na dnešek omezení na okruhu skončila. Po opraveném úseku mezi mostem přes Orlici a kruhovým objezdem Brněnská denně projede přes 30 tisíc vozidel.
Oprava silničního okruhu v Hradci Králové je hotová, omezení skončila

Oprava silničního okruhu v Hradci Králové je hotová, omezení skončila

Zdroj: Hanka Poskočilová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 11:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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