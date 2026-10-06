Rusko zpozornělo: Francie poprvé odpálila balistickou raketu M51.3 z ponorky Le Vigilant

Francie poprvé vypálila novou balistickou raketu M51.3 z
jaderné ponorky. Odpal bez jaderné hlavice proběhl v úterý 6. října 2026 z ponorky Le Vigilant u pobřeží Bretaně.
Jde o třetí vývojovou verzi námořní strategické rakety, která tvoří
páteř francouzských jaderných sil na moři. Test přichází krátce po jejím formálním zavedení do služby a v době, kdy se v Evropě znovu intenzivně diskutuje o jaderném odstrašení namířenému proti Rusku Co se stalo 6. října u pobřeží Bretaně a výstražný prst směrem k Rusku
Odpal pozoroval i francouzský prezident. Podle ministerstva ozbrojených sil dopadla raketa do severního Atlantiku několik set kilometrů od jakéhokoli pobřeží.
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Emmanuel Macron test sledoval z paluby válečného plavidla Auvergne (francouzská fregata třídy Aquitaine, verze evropského programu FREMM) a na síti X ho označil za technický úspěch, který potvrzuje důvěryhodnost francouzského odstrašení.
Ministerstvo uvedlo, že zkouška proběhla v
souladu s mezinárodními závazky Francie. Oficiální zpráva se o Rusku nezmiňuje, ale agentury upozorňují na souběh s napětím kolem Ukrajiny a Kaliningradu.
Oficiálně bylo potvrzeno jen málo. Analytik Étienne Marcuez před testem očekával přelet přibližně 4 700 km a zdůraznil, že nejde o maximální dostřel rakety. Skutečnou vzdálenost dopadu ministerstvo nezveřejnilo.
Od M45 k rodině M51
Vývoj rakety M51 začal v roce 1998. První zkušební let proběhl 9. listopadu 2006 a do služby vstoupila v roce 2010. M51 nahradila starší raketu M45. Verze M51:
M51.1: základní verze s hlavicemi TN75. M51.2: první verze s novou hlavicí TNO (Tête Nucléaire Océanique). Rok nasazení se podle zdrojů liší (2015 až 2018). M51.3: třetí verze s hlavicí TNO-2, kterou ministerstvo formálně přijalo do služby 24. října 2025. M51.4: další varianta, na kterou DGA zadala vývojovou zakázku společnosti ArianeGroup v létě 2025.
První
zkušební let verze M51.3 proběhl 18. listopadu 2023 z pozemního centra v Biscarrosse. ArianeGroup označuje vývoj za dokončený v termínu a v původním rozpočtu.
Francouzská strana přesné parametry neuvádí. Podle francouzského ministerstva zůstávají přesné specifikace utajeny. Následující orientační údaje vycházejí z otevřených zdrojů, a proto se mohou lišit od skutečných specifikací:
Typ: třípalubní raketa na tuhé palivo, délka kolem 12 m, hmotnost přes 50 t. Jiné zdroje uvádějí 52 t. Dolet: odhady se pohybují mezi 8 000 a 10 000 km při rychlosti kolem Mach 25. Oficiální hodnota není potvrzena. Hlavice: nová TNO-2 s odhadovanou výtěžností 100 až 150 kt Počet hlavic: údaje se různí. Jeden zdroj hovoří o nejméně šesti hlavicích na raketu, jiný o šesti až deseti.
Zásadním vylepšení oproti M51.2 je upravený třetí stupeň pro větší dosah a lepší schopnost prolomit protiraketovou obranu protivníka.
M51.3: Odpal z ponorek a budoucí nosiče
Každá
ponorka francouzského námořnictva může nést až 16 raket M51. M51.3 postupně nahradí starší verze na čtyřech ponorkách třídy Triomphant. Těmi jsou Le Triomphant, Le Téméraire, Le Vigilant a Le Terrible. Le Triomphant-class, Marine nationale, Licence Ouverte
Raketa má podle ukrajinského zpravodajského webu
Militarnyi tvořit hlavní výzbroj budoucích ponorek SNLE 3G, které mají po roce 2035 nahradit třídu Triomphant. M51 má za sebou i neúspěch a omezený počet nosičů
V roce 2013 došlo u rakety vypálené z ponorky Le Vigilant
krátce po startu k autodestrukci, což bylo podle ministerstva první selhání tohoto druhu od roku 1996. Ponorka tehdy raketu odpálila z polygonu v Baie d’Audierne.nDalší zkoušky, včetně odpalu z ponorky Le Téméraire 12. června 2020, byly již úspěšné.
M51.3 je podle francouzských oficiálních vyjádření
„poslední“ stupeň odstrašení. Navazuje na střely ASMPA nasazované z letounů Rafale. Francouzská doktrína se opírá o princip přísné dostatečnosti, který ministerstvo opakovaně zdůrazňuje.
Srovnatelné systémy jsou americký Trident II D5LE, ruská Bulava a čínská JL-3. Veřejně udávané dostřely se u nich pohybují v řádu osmi až více než deseti tisíc kilometrů.
Ponorky třídy Triomphant
Třída Triomphant tvoří jádro Force océanique stratégique, tedy námořní složky francouzských jaderných sil. Zahrnuje čtyři jaderné ponorky s balistickými raketami:
Le Triomphant, Le Téméraire, Le Vigilant a Le Terrible. Každá z nich může nést až 16 raket M51.
Nosiče se s raketovým systémem vyvíjely postupně. Raketu M51 poprvé z ponorky odpálil Le Terrible v roce 2010. V roce 2013 byl Le Vigilant jednou ze dvou lodí, které již byly pro M51 upraveny. Verze M51.3 má starší varianty M51.1 a M51.2 na všech čtyřech lodích postupně nahradit.
Ponorky třídy Triomphant mají být po roce 2035 vyřazovány a nahrazeny novou generací SNLE 3G.
Zdroj:
Naval News, Militarnyi, ArianeGroup, Euronews Autor/Licence fotografie: Raketa M51, Ariane Group