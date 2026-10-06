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Top kina ČR: V prázdných sálech řádí jen Resident Evil a Anne Hathaway. Tom Cruise utrpěl kolaps

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Po mnoha pozitivních měsících začínají česká kina zažívat krušné časy. Stejně jako loňský podzim, i letos začínají kinaři žehrat na nedostatek silných novinek a pomalu kvůli tomu přichází podzimní deprese. Tu umocňuje také jeden z největších propadáků roku.
Top kina ČR: V prázdných sálech řádí jen Resident Evil a Anne Hathaway. Tom Cruise utrpěl kolaps

Top kina ČR: V prázdných sálech řádí jen Resident Evil a Anne Hathaway. Tom Cruise utrpěl kolaps

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 15:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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