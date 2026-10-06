Top kina ČR: V prázdných sálech řádí jen Resident Evil a Anne Hathaway. Tom Cruise utrpěl kolaps

Po mnoha pozitivních měsících začínají česká kina zažívat krušné časy. Stejně jako loňský podzim, i letos začínají kinaři žehrat na nedostatek silných novinek a pomalu kvůli tomu přichází podzimní deprese. Tu umocňuje také jeden z největších propadáků roku.
Ambiciózní novinka Digger, která měla Tomu Cruisovi přihrát vytouženého hereckého Oscara, totiž v kinech brutálně vyhořela a dá se říct, že rýpavá satira s namaskovanou hvězdou v podstatě nikoho nezajímá. Týká se to bohužel i Česka, kde na velkorozpočtový snímek zašlo pouze 4 354 diváků, což stačilo až na sedmé místo žebříčku. Diggerův kolaps pak výrazně ovlivnil také návštěvnost Odyseji. Nolanův megahit musel kvůli exkluzivitě Diggerovi předat své sloty v IMAXu a přišel tak o zásadní zdroj návštěvnosti. Jenže zatímco na Matta Damona zde stále chodily davy diváků, u Diggera zel sál prázdnotou. Z toho museli mít kinaři vážně „radost“.
5. místo
Tržby 884 tisíc Kč / návštěvnost 4 666 diváků / 61 kin
Na sešupu Nolanovy epiky, která se propadla o drtivých 74 %, vydělal nový Spider-Man, jenž se díky tomu vrátil do top 5. Je to však návrat velmi těsný, šestou Odysseu totiž Spidey porazil o pouhé čtyři diváky! I tak pořád platí, že známý superhrdina se s kiny pomalu loučí a do kina láká jen opozdilce. Díky nim však ale zřejmě ještě příští týden stačí překonat hranici 850 tisíc diváků a upevní tím svou pozici nejnavštěvovanějšího filmu roku.
4. místo
Tržby 1 milion 011 tisíc Kč / návštěvnost 4 703 diváků / 70 kin
U marvelovek ale ještě chvíli zůstaneme. V kinech se nám totiž pořád objevuje také obnovená premiéra Avengers: Endgame s novými záběry lákajícími na chystaný spektákl Doomsday. Jak se však dalo očekávat, většina fanoušků vyrazila na střet s Thanosem již první týden a přišel proto raketový propad. Snímek spadl o drtivých 81 %, i přesto se s celkovými 34 tisíci diváky jedná o jeden z nejúspěšnějších re-releasů v české historii.
3. místo
Tržby 2 miliony 117 tisíc Kč / návštěvnost 9 971 diváků / 98 kin
Na malou návštěvnost kin doplácí také Brad Pitt se psem, kteří by se v ideálních podmínkách asi také těšili lepší výdrži. V srdci divočiny totiž i přes pozitivní reakce spadlo mezi víkendy o nepěkných 47 %. Žádná trvalka tu tedy bohužel neroste a Pitt tentokrát doputuje tak akorát k 50 tisícům diváků. Bude z toho nakonec tedy výsledek z ranku „nenadchne, neurazí“.
2. místo
Tržby 2 miliony 049 tisíc Kč / návštěvnost 10 062 diváků / 125 kin
Mírně za očekáváním zůstala i thrillerová novinka Pravda, nebo lež. Start na druhém místě žebříčku sice nevypadá špatně, distributor chtěl ale po adaptaci populární předlohy a s Anne Hathaway, Dakotou Johnson a Joshem Hartnettem na palubě nejspíš i o něco výraznější otvírák. Očekávalo se, že by snímek mohl odstartovat na úrovni úspěšné Pomocnice (17 tisíc diváků), kterou nakonec v kinech vidělo přes solidních 8 tisíc návštěvníků. Zatím to však vypadá, že Pravda, nebo lež do podobných výšin nezamíří.
1. místo
Tržby 2 miliony 427 tisíc Kč / návštěvnost 11 136 diváků / 64 kin
Podle dat Unie filmových distributorů máme za sebou nejméně navštěvovaný víkend roku, kdy do kin zamířilo jen necelých 80 tisíc lidí. A k němu jsme smutně dostali i nejslabšího vítěze roku. Aby na prvním místě stanul počin s pouhými 11 tisíci diváky, to se (naštěstí) nestává příliš často a bohužel to vypovídá o tom, jakou razancí podzim na kina zaútočil. Nový Resident Evil ovšem přesně plní své zadání. Na hororový žánr si pořád vede nadprůměrně a s necelými 90 tisíci diváky na kontě možná už příští víkend překoná hranici sto tisíc návštěvníků. Jen by to chtělo, aby se k němu přidal ještě další hit.
Aktuální program českých kin naleznete zde. Kompletní návštěvnosti českých kin zde.
Zdroje: Unie filmových distributorů, Kinobox Data