„Už žádný ručně psaný kód.“ Epic překopává hru s Marvelem a Star Wars kvůli AI

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Epic Games už nechce používat umělou inteligenci jen jako doplněk. Firma stojící za Fortnite a Unreal Enginem rozjíždí mnohem radikálnější změnu a jedním z prvních projektů má být dosud neoznámená střílečka spojující postavy ze světů Marvelu a Star Wars.
Podle informací agentury Bloomberg měl projekt původně mířit k vydání v březnu 2027. Termín ale padl a hra nyní nemá nové datum. Vývojáři současně dostali pokyn přejít na produkční model označovaný jako „AI first“.
Nejde přitom jen o používání chatbotu při psaní několika řádků kódu. Bloomberg uvádí, že tým má pracovat například s modelem Claude od společnosti Anthropic. Jeden z vedoucích projektu měl zaměstnancům v interní komunikaci sdělit, že už nemá vznikat ručně psaný kód. Také grafická tvorba má podle stejného reportu využívat kompletní pracovní postupy založené na AI.
Lidé ovšem z projektu nezmizí. Jejich role se má více přesunout k řízení, kontrole a úpravám výsledků generovaných nástroji.
Tim Sweeney: Nechceme stejnou práci s méně lidmi
Generální ředitel Epic Games Tim Sweeney následně potvrdil, že změna se netýká pouze jednoho projektu. Firma podle něj prochází velkým přesměrováním a přesouvá vývojáře tak, aby dokázala umělou inteligenci využívat napříč týmy.
Sweeney odmítá jednoduchý výklad, že jde jen o způsob, jak zaměstnance nahradit. Tvrdí, že cílem není vyrábět totéž s menším počtem lidí, ale umožnit týmům vytvářet více a kvalitnějšího obsahu.
Ještě zajímavější jsou jeho odhady produktivity. V některých technicky náročných oblastech Unreal Enginu podle něj AI zatím přináší zlepšení kolem 20 procent, zatímco u webového vývoje může být práce několikanásobně rychlejší. Během dalšího roku očekává další prudký posun.
Na otázku týkající se budoucnosti společnosti pak Sweeney reagoval nezvykle otevřeně. Za skromnější cíl Epicu označil „přežití AI revoluce“ a pomoc dalším vývojářům, aby jí dokázali projít také.
Od více než tisícovky propuštěných k nové éře vývoje
Radikální změna přichází jen několik měsíců poté, co Epic Games propustil více než tisíc zaměstnanců. Firma v březnu přiznala, že utrácela výrazně více, než vydělávala, a oznámila také další úspory přesahující 500 milionů dolarů.
Sweeney tehdy mezi problémy zmínil pokles aktivity Fortnite, slabší růst herního trhu i horší prodeje současné generace konzolí ve srovnání s tou předchozí.
Právě proto bude nynější experiment bedlivě sledovaný. Spojit Marvel a Star Wars do jedné střílečky by samo o sobě přitáhlo obrovskou pozornost. Pokud ale značná část kódu i grafické produkce skutečně vznikne prostřednictvím AI pracovních postupů, hra se může stát testem něčeho mnohem většího.
Epic totiž nevyrábí pouze vlastní hry. Unreal Engine používají stovky studií po celém světě. Pokud se nový způsob práce osvědčí a firma jej začne přenášet také do svých vývojářských nástrojů, dopad nebude omezený na Fortnite nebo jednu disneyovskou střílečku.
Zdroj: PCGamer.com