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„Už žádný ručně psaný kód.“ Epic překopává hru s Marvelem a Star Wars kvůli AI

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Epic Games výrazně mění způsob vývoje her. Připravovaný shooter kombinující světy Marvelu a Star Wars byl odložen a jeho tým dostal pokyn přejít na model „AI first“. Šéf firmy Tim Sweeney tvrdí, že cílem není propouštět lidi, ale vyrábět více a rychleji.
„Už žádný ručně psaný kód.“ Epic překopává hru s Marvelem a Star Wars kvůli AI

„Už žádný ručně psaný kód.“ Epic překopává hru s Marvelem a Star Wars kvůli AI

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 07:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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