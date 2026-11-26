V Aucklandu se před novináře postavili tři muži z jedné tělocvičny: šampion, jeho nejbližší pronásledovatel a trenér uprostřed. Carlos Ulberg, novozélandský držitel titulu UFC v polotěžké váze do 93 kg. Navajo Stirling, 29letý Novozélanďan ze stejné kategorie s bilancí 12-0. Fanouškům stačilo po posledním turnaji pár hodin, aby si jejich vzájemný zápas poskládali. Hlavní trenér City Kickboxing Eugene Bareman ho pak smetl ze stolu jedinou větou. Co k tomu říkal Stirling sám pět dní předtím, redakce MMAmag postavila vedle trenérova stanoviska.
Kluci ze stejného gymu spolu nebojují
Bareman, hlavní trenér aucklandského gymu City Kickboxing, to řekl 26. listopadu 2026 při vystoupení před médii na Novém Zélandu. Jeho slova zveřejnil novozélandský web 1News; s přepisem z tohoto textu redakce MMAmag pracovala.
„Stav je teď takový, a bylo to tak vždycky, že kluci ze stejného gymu spolu nebojují,“ prohlásil Bareman. Jinými slovy: překážkou není soupeř ani matchmaker, ale vlastní roh. K tomu dodal, že jde o dohodu starou jako gym sám. „Tu dohodu máme od samého začátku gymu, od chvíle, kdy vznikl: když se připojíš k tomuhle týmu, musíš se zavázat, že spolu nebudete bojovat,“ uvedl podle 1News. A možnost zápasu o pás uzavřel slovy „Nikdy se o tom ani neuvažovalo“.
Podle téhož textu stáli Ulberg i Stirling po trenérově boku. Vlastní reakci ani jednoho z nich článek nepřináší.
Dvanáct výher, nula porážek
Stirling má v bilanci 12-0, sedm výher z toho posbíral v oktagonu. Z dostupných výsledkových přehledů redakce MMAmag složila jeho rok 2026: čtyři zápasy, čtyři zakončení před limitem, žádné rozhodnutí rozhodčích.
|Datum
|Soupeř
|Výsledek
|28. 3. 2026
|Bruno Lopes
|výhra TKO, 2. kolo, 4:05
|20. 6. 2026
|Ion Cutelaba
|výhra KO, 2. kolo, 3:23
|1. 8. 2026
|Jan Błachowicz
|výhra KO, 1. kolo, 2:56
|21. 11. 2026
|Jiří Procházka
|výhra KO, 2. kolo, 4:58
Ulberg si pás vzal na turnaji UFC 327 v Miami 11. dubna 2026, když Procházku knockoutoval v 1. kole v čase 3:45. Shodně to uvádí AP i výsledková listina floridské atletické komise. Na které příčce pořadí UFC Stirling po výhře nad Procházkou stojí, se ovšem zdroje rozcházejí: 1News píše o třetím místě, výpis CBS Sports aktualizovaný 24. listopadu 2026 o druhém.
V UFC se přitom zápasy parťáků z jednoho týmu už odehrály, a dokonce o titul.
Usman proti Burnsovi šel. V Aucklandu to nepřipadá v úvahu
Žádné pravidlo UFC souboj týmových kolegů nezakazuje. Příklad uvedl podle 1News sám Bareman: Kamaru Usman a Gilbert Burns se o titul utkali na turnaji UFC 258 13. února 2021 a Usman zvítězil technickým knockoutem ve 3. kole v čase 0:34. Rozdíl je podle trenéra v prostředí. Nový Zéland je malá země a gym podle něj drží pohromadě jinak než americké týmy, kam bojovníci jezdí na kempy a zase odjíždějí.
Redakce MMAmag postavila vedle sebe, co ke své budoucnosti říkal Stirling a co o pět dní později jeho kouč. V online reportáži z turnaje 21. listopadu 2026, kterou vedl Bleacher Report, odpověděl Stirling po výhře nad Procházkou na otázku, co dál, slovy „Uvidíme, jak to půjde“ a „Podívejme se, kdo je nade mnou“. Žádné odmítnutí, spíš pootevřené dveře. Bareman je 26. listopadu 2026 zavřel na zámek.
Divize, kterou rozhýbal pád českého šampiona
ANALÝZA Zákaz je stanovisko jednoho gymu, ne organizace. Ulberg se podle 1News zotavuje z přetrženého vazu v koleni a Bareman podle téhož textu očekává jeho návrat na začátku roku 2027.
V individuálním sportu má trenér moc, která se v tabulkách neobjeví. Drží přípravu, sparing i tým. UFC může zápas nabídnout, podepsat ho ale musí obě strany. Tady mluví obě jedním hlasem.
Stirling má formu po výhře nad Procházkou, ne za rok. Buď počká, jak se divize přeskládá, nebo se bude muset ptát, jestli klíč od dveří k titulové debatě zůstane navždy viset v aucklandské tělocvičně. A jedna česká linka tím vším prochází: obě jména, o kterých se v polotěžké váze mluví, se nahoru dostala přes Jiřího Procházku.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka