Vsetín vyhrál ve Zlíně 7:6. Adámek rozhodl v posledních sekundách
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Vsetín vyhrál ve Zlíně 7:6. Adámek rozhodl v posledních sekundáchZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 26.11.2026 13:52
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