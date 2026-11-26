Na okraji umyvadla ležela kostka šeříkového mýdla, pod ní nízká plastová vanička a na dně se držela louže, která do rána rozmáčela spodek mýdla na mazlavou kaši. Tak vypadala ranní hygiena v tisících paneláků i chalup. Tytéž vaničky, smaltované závěsné mýdlenky a porcelánové misky se dnes vracejí na aukční portály a do bazarů. Cenovky u nich začínají na pár desetikorunách a končí za hranicí tisíce. Smaltovaná závěsná mýdlenka se na Aukru objevila za 1 490 Kč, staré umývací soupravy, jejichž součástí mýdlenka bývá, nabízí Sbazar za 2 450 i 3 250 Kč. Kdo zdědil koupelnovou výbavu po babičce, může mít ve sklepě víc peněz, než by čekal. Záleží ovšem na tom, co přesně v krabici leží.
Sedm korun z výplaty: kolik mýdlenka ukrojila z rodinného rozpočtu
Podle retro textů vzpomínajících na socialistickou domácnost se plastová mýdlenka prodávala za 7 Kčs. Pro představu, co ta částka znamenala, stačí sáhnout po statistice. Podle přehledu
ČSÚ činila průměrná hrubá měsíční mzda v roce 1983 přesně 2 808 Kčs. Sedmikorunová mýdlenka tak spolkla zhruba čtvrt procenta výplaty. Drobnost, kterou člověk přihodil do košíku v drogerii, aniž by o ní přemýšlel.
Právě proto přežilo do dnešních dnů v dobrém stavu tak málo kusů. S levnou věcí nikdo nezacházel v rukavičkách. Mýdlenky praskaly pod rukama, padaly do vany, žloutly od vody a mizely v popelnicích při každé rekonstrukci bytového jádra.
Obsah vaniček přitom patřil k nejsilnějším vzpomínkám na dobu. Šeříkové mýdlo se podle magazínu ProŽeny běžně prodávalo v drogeriích a putovalo i jako dárek k MDŽ nebo ke Dni učitelů. Z Maďarska přicházela mýdla a pěny do koupele s vůní jablka, mandarinky či citronu, rozpoznatelné podle barvy obalu. Do vyšší třídy patřila Elida, tradiční výrobek Schichtových závodů. Podle městské brožury
Slavné lokální značky z Ústí nad Labem si Schicht ochrannou známku zaregistroval už v roce 1904 a spojoval ji s pleťovým mýdlem i luxusnější kosmetikou. Mýdlenka, ve které kdysi ležela kostka Elidy, tak nese kus průmyslové historie severních Čech. Kde se z vaničky na mýdlo stávají tisíce korun
Tržiště dnes ukazují široký rozptyl. Nejlevnější mýdlenky startují na Sbazaru kolem 35 Kč, stará koupelnová sada tam stála 399 Kč, porcelánová značená secesní mýdlenka 499 Kč a francouzské porcelánové kusy se pohybovaly mezi 590 a 890 Kč. Na Bazoši nabízel prodejce šest nepoužitých keramických retro mýdlenek po 300 Kč za kus. Starožitná postříbřená miska na mýdlo se vyšplhala na 1 100 Kč.
Tisícové částky se nejčastěji objevují tam, kde se sejde víc předností najednou. Zmíněná smaltovaná závěsná mýdlenka z Aukra měřila 25,5 cm a prodejce ji ocenil na 1 490 Kč i přes otluky a stopy času. Ještě výš sahají kompletní umývací soupravy. Sběratel totiž kupuje celou sestavu, ve které mýdlenka tvoří jeden díl skládačky, a za ucelenou podobu dobové koupelny si připlatí.
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Podle nás proto dává smysl uvažovat o mýdlence v kontextu. Samotná vanička bez dalších souvislostí vynese méně. Pokud ale v krabici leží i kelímek na kartáčky, dóza a držák, šance na vyšší částku výrazně rostou.
Pro srovnání s jinými kategoriemi retro předmětů: broušené české sklo se na Aukru prodává od korunových aukcí až po tisíce, hračky a modely Tatra se drží ve stovkách až tisících, zvlášť pokud mají původní krabičku. Mýdlenky patří do skromnějšího segmentu, výjimečná sada se ovšem k cenám běžnějšího skla přiblížit dokáže.
Odtokové otvory, praskliny a značka na dně: co zkontrolovat, než mýdlenku vyhodíte
Než mýdlenka skončí v kontejneru na plasty, stojí za to ji otočit. Dno prozradí víc než pohled shora. Hledejte vtisk výrobce, číslo formy, nápis Made in Czechoslovakia nebo materiálové označení. Značený kus se dá zařadit do konkrétní výrobní tradice a právě o takové kusy sběratelé stojí.
Velkou roli hrají odtokové otvory. Mýdlenka bez nich držela vodu, mýdlo se rozpouštělo a vůně se postupně měnila v zatuchlý pach. Mezi pamětníky přitom kolovala představa, že zapáchající louže svědčí o kvalitním mýdle. Současné návody k péči o tuhé mýdlo, například od značky Dove, doporučují pravý opak: samoodtékací mýdlenku, proudění vzduchu a vysychání mezi použitími. Pro sběratele jsou otvory měřítkem autenticity. Původní, čisté a nepoškozené otvory nebo drážky svědčí o dobovém designu. Dodatečně provrtané dno naopak cenu sráží.
Kupce zajímají hlavně tyto znaky:
Materiál Co cenu zvedá Co ji sráží Plast nepoužitý stav, původní barva, čitelný vtisk praskliny, zkřehnutí, silné zažloutnutí, ulomené nožky Porcelán a keramika značka na dně, neporušená glazura, dekor oťuky, vlasové trhlinky, amatérské lepení Smalt zachovalé závěsné části, výrazný tvar otlučené hrany, rez, promáčkliny
U plastu rozhoduje hlavně dochovaný stav. Starší kusy bývají z tvrdšího duroplastu nebo bakelitu, pozdější z lehčího termoplastu, takže napoví i hmotnost a detaily lisování. Nejvyšší šance mají kusy, které nikdy nepoznaly mýdlo a přežily desetiletí v krabici.
Čištění bez ztráty hodnoty: plast, porcelán i smalt
Horlivé drhnutí umí z cennější mýdlenky během pár minut udělat bezcennou. Kanadský konzervační institut doporučuje u plastových sbírkových předmětů začít suchým čištěním měkkým štětcem či hadříkem. Abrazivní prášky a rozpouštědla povrch poškrábou nebo nevratně naruší.
Porcelán a keramiku myjte ručně, šetrně a bez bělidel. Myčka nepřipadá v úvahu. Britská asociace obchodníků se starožitnostmi BADA radí měkký hadřík, neabrazivní postup a pečlivé osušení, zvlášť u kusů s krakeláží, do které se snadno zatáhne špína.
Smaltované a kovové mýdlenky nebruste do novoty. Opakované leštění podle kanadských konzervátorů ubírá povrch a mírná patina sběratelům většinou nevadí, protože dokládá věk. Rez na hraně odstraníte, ovšem se ztrátou autenticity.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková