Bayern přišel v Lille o vedení i body. Před duelem se Slavií poprvé prohrál
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Bayern přišel v Lille o vedení i body. Před duelem se Slavií poprvé prohrálZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 26.11.2026 13:39
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