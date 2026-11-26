Papírové sáčky se dají proměnit v prostorovou vánoční hvězdu, kterou pověsíte do okna nebo nad jídelní stůl. Základem je osm stejných částí, lepidlo a několik střihů. Tvar se naplno ukáže až ve chvíli, kdy slepený balíček rozevřete. Bílou i přírodně hnědou variantu si snadno přizpůsobíte vlastní výzdobě.
Na téhle dekoraci se mi líbí, že její vzhled určují hlavně nůžky. Jednoduchá špička vytvoří výraznou hvězdu, drobné výřezy přidají jemnější vzor. Pro první pokus bych zvolila obyčejné bílé sáčky a střídmé prostřihy. Složitější tvary mohou přijít na řadu u dalších kusů.
Nejdřív vyberte vhodné sáčky
Připravte si
papírové sáčky s bočními sklady, které se při otevření rozvinou. Všechny musí mít stejnou velikost i provedení. Pro základní hvězdu počítejte s osmi kusy. Na výrobu hvězdy vybírejte tenčí papírové sáčky s bočními sklady. Silnější tašky je snazší stříhat po menších skupinách. Foto: Magnific
Na první tvoření bych sáhla po čistých, suchých a
spíše tenčích sáčcích. Jeden si předem otevřete a podívejte se, jak jsou složené jeho boky. Právě tyto sklady se později rozvinou do prostoru.
Na jednu hvězdu budete potřebovat: osm stejných papírových sáčků s bočními sklady lepidlo v tyčince vhodné na papír ostré nůžky provázek nebo úzkou stužku tužku a případně děrovačku dvě malé kancelářské sponky, pokud chcete hvězdu později znovu složit Lepidlo patří podél dna a středem
Nejdůležitější částí výroby je
způsob lepení. Sáčky potřebují zůstat po stranách volné, aby se daly rozevřít. Lepidlo proto nanášejte mezi jednotlivé sáčky pouze v určených pruzích. 1. Srovnejte si sáčky
Položte první sáček naplocho, hladkou stranou nahoru a otevřeným koncem směrem od sebe. Ostatní připravte ve stejné poloze. Při skládání hlídejte, aby na sebe navazovaly jejich okraje.
2. Slepte balíček
Na první sáček naneste
vodorovný pruh lepidla podél uzavřeného spodního okraje a druhý svisle středem směrem k otvoru. Vznikne obrácené písmeno T. Přiložte další sáček, přitlačte a opakujte.
Z tenkých sáčků slepte všech osm; silnější připravujte ve skupinách po dvou či třech. Poslední vnější plochu každého balíčku zatím nechte bez lepidla.
3. Vystřihněte špičku a vzor
Na horním, otevřeném konci balíčku si označte střed. Oba horní rohy sestřihněte směrem k němu do špičky. Do bočních okrajů můžete vystřihnout malé trojúhelníčky. Nezasahujte do slepeného dna ani do středového pruhu.
Aby se hvězda dala rozevřít, nanášejte lepidlo jen podél dna a středem sáčků. Boční sklady musí zůstat volné. Foto: Kapitalio.cz/Vygenerováno AI
U menších skupin používejte první vystřiženou část jako šablonu pro další. Nakonec skupiny spojte stejným způsobem lepení a hlídejte, aby vystřižené okraje lícovaly.
4. Hvězdu pomalu rozevřete
Opatrně od sebe rozevírejte první a poslední sáček, až se balíček rozvine do kruhu. Krajní plochy spojte stejnými pruhy lepidla.
Pro skládací variantu je místo slepení přichyťte kancelářskými sponkami. 5. Přidejte závěs
Do jednoho cípu vytvořte otvor a
provlékněte provázek nebo stužku. Místo otvoru můžete nejprve zpevnit malým kouskem průhledné lepicí pásky. Hvězdu zavěste v interiéru na suchém místě mimo otevřený plamen. Drobné výřezy změní celý vzhled
U první hvězdy bych začala jedním malým výřezem na každé straně. Po rozevření se zopakuje po celém obvodu, takže i
jednoduchý střih vytvoří výrazný vzor. Příliš mnoho hlubokých prostřihů může papír oslabit.
Bílou hvězdu bych nechala vyniknout samotnou v okně. Hnědá by se mi líbila vedle větviček a několika
starých skleněných vánočních ozdob. Při výrobě více kusů můžete střídat velikosti a délky závěsů, aby hvězdy nevisely všechny v jedné rovině. Sponky usnadní skladování po svátcích
Pokud chcete hvězdu schovat na další Vánoce, vyplatí se ponechat
závěrečný spoj rozebíratelný. Po odstranění sponek ji opatrně složíte zpět do plochého balíčku. Uložte ji v suchu tak, aby se nemačkaly cípy. Vánoční hvězda může doplnit výzdobu z větviček a skleněných ozdob. Tu papírovou si vyrobíte z osmi stejných sáčků. Foto: Magnific
Právě tuto možnost oceňuji u velkých papírových dekorací nejvíc. Během adventu mohou zaplnit celé okno a po svátcích nepotřebují stejně velkou krabici. Pro začátek bych vyrobila jednu hvězdu a teprve podle místa rozhodla, jestli přidat další.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, hobbycraft.co.uk, ngs.org.uk, remodelista.com