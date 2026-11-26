Sportovní hala Královka v Praze se 27. listopadu 2026 otevře v 18:00 a o půl hodiny později začíná program. Na jeho konci se potřetí postaví proti sobě dva muži, kteří spolu mají papírově hotovo. Václav Sivák, neporažený šampion organizace RFA, zdolal Patrika Záděru dvakrát, pokaždé na body. Tentokrát se ale nebojuje za stejných podmínek: mění se váha, mění se rukavice, mění se pravidla. Zatímco Sivákův manažer mluví o zbytečném risku, pořadatel prodává velké finále. Redakce MMAmag proto otevřela oficiální kartu turnaje a dopočítala, o kolik se limit v téhle sérii posunul.
Manažer má z trilogie husí kůži
Martin Wodecki, Sivákův manažer, by oba bojovníky raději viděl proti jiným soupeřům. Třetí střet se stejným soupeřem považuje z pohledu svého svěřence za zbytečný risk. Top-Fight.cz ho v článku z 26. listopadu 2026 cituje slovy: „Bojím se, aby z toho nebyla telenovela“.
Wodecki netvrdí, že Sivák prohraje. Mluví o tom, kam může rivalita sklouznout, když se po dvou výhrách přidá třetí díl a po něm případně čtvrtý.
Pořadatel čte stejný večer jinak. RFA, česko-slovenská organizace bojových sportů s galavečery v MMA, K1, boxu a Realfightu, v programu píše o završení velkolepé trilogie, o největším risku Sivákovy kariéry a o životní příležitosti pro Záděru porazit svého největšího rivala. Co přesně se od předchozích dvou zápasů změnilo, stojí v tom programu černé na bílém. A jedno číslo tam vyskočí nejvíc.
Devět kilo a malé rukavice
Z oficiálního programu RFA 35, do kterého redakce MMAmag nahlédla 26. listopadu 2026, plyne tohle: hlavní zápas večera, Sivák proti Záděrovi, pravidla Realfight, limit do 75 kg, malé rukavice. Zápas je potvrzený organizací. V dostupné kartě RFA 35 přitom není veden jako titulový. Pořadatel uvádí Siváka s bilancí 37-0 a Záděru s bilancí 40-11; jde o údaje prezentované organizací, ne o nezávisle ověřený kariérní záznam.
Záděru popisuje RFA jako specialistu na boj v malých rukavicích s přirozenou váhou 75 kg a tvrdí, že právě v těchto podmínkách je nejnebezpečnější. A tady je jádro věci. Limity všech tří zápasů redakce MMAmag porovnala ve veřejných výsledcích a spočítala, kam se série posunula.
|Zápas
|Váhový limit
|Posun oproti předchozímu
|1. duel (RFA 7)
|66 kg
|nic
|2. duel (RFA 20)
|70 kg (MaxMMA, Šport.sk)
|+4 kg
|3. duel (RFA 35)
|75 kg
|+5 kg
Od prvního duelu po třetí je to 9 kg nahoru. K tomu jiná pravidla a jiné rukavice. Do přípravy přitom Sivákovi mluvil muž, který drží jedny z nejcennějších pásů postojových sportů na světě.
Co o Sivákovi řekl muž z úplného vrcholu
Roman Kryklia, šampion organizace ONE Championship v kickboxu v polotěžké váze a v thajském boxu v těžké váze, se k trilogii vyjádřil ve videu RFA. Záznam z 24. listopadu 2026 redakce MMAmag dohledala; plné znění citace vydal 25. listopadu 2026 server MMA Shorties. Podle něj Kryklia řekl: „Respektuji ho za to, že tuto výzvu přijal“, a dodal, že Sivákovi s přípravou na zápas pomáhají. Je to jeho tvrzení, ne doklad o tom, jak příprava vypadá.
Podle Top-Fight.cz zamířil Sivák v listopadu 2026 do Dubaje, kde měl spolupracovat s Chingizem Allazovem. Do Prahy jde po vystoupení na RFA 34 v Žilině ze 17. října 2026, kde podle téhož serveru zdolal Brandona Fose TKO ve 3. kole. Manažer brzdí, hlas ze světové špičky přijetí výzvy chválí.
Třetí zápas, který může přepsat i ty dva předchozí
ANALÝZA Co je vlastně v sázce, když v kartě RFA 35 titul u hlavního zápasu nefiguruje? Série 2:0 a neporaženost, kterou u Siváka uvádí sama organizace. Žádný pás, zato celý dosavadní příběh.
Trilogie po dvou výhrách na body vzniká tehdy, když se dají změnit podmínky. RFA to ani neskrývá a změnu pravidel, váhy i rukavic prodává jako hlavní argument večera.
Případná porážka by dvě výhry na body nesmazala. Dala by jim ale nový výklad, a přesně před tím Wodecki varuje, když mluví o telenovele. Obráceně platí totéž: výhra v kulisách, které podle pořadatele sedí soupeři, bude mít pro Siváka jinou cenu než obě předchozí. Potřetí se totiž nebojuje o totéž.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková