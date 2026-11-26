Polabí 107. díl, FOTO: distr. FTV Prima Polabí 107. díl, FOTO: distr. FTV Prima Polabí 107. díl, FOTO: distr. FTV Prima Polabí 107. díl, FOTO: distr. FTV Prima Polabí 107. díl, FOTO: distr. FTV Prima Polabí 107. díl, FOTO: distr. FTV Prima Polabí 107. díl, FOTO: distr. FTV Prima Polabí 107. díl, FOTO: distr. FTV Prima Polabí 107. díl, FOTO: distr. FTV Prima Polabí 107. díl, FOTO: distr. FTV Prima
Václav už se pomalu chystal do důchodu, čtvrteční premiérový díl seriálu Polabí (s číslovkou 107) mu ale postaví do cesty případ, ze kterého by nejraději utekl, protože možná bude muset zatknout Martina. Klid nemá ani Jarka, kterou vysoká horečka přivede do nemocnice a vyvolá strach o nenarozené dítě. A do toho všeho vybuchne žárlivý Ivan, který si svůj vztek vybije přímo na Václavově zahradě. Stopy z lahve míří k Martinovi
Rozbor DNA z lahve, kterou byl zabit Ondřej, přinese zvrat pro celou rodinu Haškových. Výsledky vyloučí Danu, ukazují ale na jejího nejbližšího příbuzného, tedy přímo na Martina. Malina s touhle novinkou zamíří rovnou k němu domů za Klárou, takže se manželka o podezření dozví ještě dříve než Martin. Přestože jí to Malina přijde oznámit osobně, žádné sympatie si u ní nezíská a Klára odmítá uvěřit, že by její muž dokázal zabít.
Martin zprávu pochopitelně nese těžce a okamžitě se brání. Připomíná, že jeho lahev v kempu ležela bez dozoru, protože Zuzana tam uklízela až druhý den ráno, takže ji mohl sebrat úplně kdokoli. Na Václava ale tyhle argumenty nezabírají. Situace mu dělá těžkou hlavu a se svými obavami se svěří Luďkovi. Podle všeho se přiklání k tomu, že za činem stojí právě Martin.
„A já ho teď budu muset zatknout!“ posteskne si mu. Šperk z minulosti přivádí k výslechu Kolmanovou
Vyšetřování se navíc prolíná se starým rodinným tajemstvím, které vyplulo na povrch v předchozím díle. Při procházení seznamu věcí ukradených z domu Richardových rodičů tehdy Martin s Klárou narazili na zlatý řetízek se srdíčkem a diamantem, o kterém Dana Hašková vůbec nic neví. Pro mladou dvojici to znamená jediné: Richard před ženou léta tajil jinou známost. Dana takovou představu dál odmítá, přestože tím dostává nový rozměr i Richardovo někdejší mlčení.
Dnes se tak do hledáčku vyšetřovatelů dostává dávná známá Richarda Haška. Václav na Luďkovo doporučení předvolá k výslechu Kolmanovou, hned při setkání ho ale dožene jejich společná minulost. Nervozita mu sváže ruce natolik, že celý výslech předčasně utne, aniž by z ní dostal to nejdůležitější. Co Václav nestihne zjistit, to Kolmanová vzápětí prozradí Malinovi.
František se vrací k řece
Do případu nevnese jasno ani František, který se doma znovu ztratí a bez ohlášení vyrazí k vodě. Martin ho po několika hodinách objeví přímo na břehu řeky, na stejném místě, kde kdosi udeřil Ondřeje do hlavy a shodil ho do proudu.
Děda ani nezapírá, že se tam tehdy v noci ocitl. Dokonce nahlas utrousí, že Richard nikoho nezabil, pak ale ztratí nit a myšlenky se mu znovu pomíchají. Další větu už nedopoví, a Martinovi tak zůstanou jen kusé náznaky, které ho ze spárů podezření nevytáhnou. Václav se navíc k tomu, aby Františka oficiálně vyslechl, vůbec nechystá.
Strach o dítě, rozbití trpaslíci
Napjatá atmosféra panuje i mimo policejní vyšetřování. Jarku srazí vysoká horečka, jenže Miloš ji místo opory nechá na holičkách. Raději se opíjí v kempu a slídí po Zuzanině milenci, aby tu informaci mohl draze prodat Ivanovi. Do nemocnice tak Jarku odveze právě Ivan a lékaři si ji okamžitě nechají, protože mají obavy hlavně o dítě. Miloš pak nemá odvahu jí říct pravdu a lže. Mezi všemi těmi spory se alespoň Roman snaží obstát jako dobrý manžel.
Právě Ivan ale nakonec ztratí poslední zbytky sebeovládání. Žárlivost a nejistota kolem Zuzaniny nevěry ho vyženou až k Václavovi na zahradu, kde si zlost vybije na zahradních trpaslících. Jednoho bez váhání rozmlátí a Zuzaně hrozí, že stejný osud potká i dalšího, pokud okamžitě neřekne, s kým se schází. Václav se ještě pokusí zachránit trpaslíka Stydlína, jenže i ten skončí rozbitý na střepy, načež Václav Ivana ze zahrady vyžene.
Premiérové díly seriálu
vysílá TV Prima. Polabí Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( vtelce, iprima).