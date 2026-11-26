Na konci sedmdesátých let strávil produkční výtvarník Wolf Kroeger celý den nad malou zátokou západně od Mellieħy. Pozoroval, jak se světlo opírá o skály a jak moře mění barvu. Večer pak nakreslil a postavil model přístavu, kterému říkal „tady, nebo nikde“. Z toho náčrtu vyrostla vesnice Sweethaven a 28. ledna 1980 se v ní roztočily kamery. Dnes, po šestačtyřiceti letech, se nad tyrkysovou hladinou pořád tísní pokřivené domky v pastelových odstínech. Oficiální web areálu ji v roce 2026 popisuje jako téměř 47 let starou vesnici, počítá totiž od začátku stavby v roce 1979. Návštěvník tu prochází skutečným filmovým setem, ne replikou postavenou dodatečně pro turisty. Za tím přežitím stojí kus štěstí, jižní podnebí a hlavně desítky let péče, která z dočasné dekorace udělala živoucí místo.
Robin Williams jako Pepek námořník a přístav postavený z osmi tun hřebíků
Hudební komedii
Popeye natočil Robert Altman a do hlavní role obsadil tehdy začínícího Robina Williamse. Olive Oyl, Pepkovu vyvolenou, ztvárnila Shelley Duvallová, ve filmu se objevili také Ray Walston a Paul Dooley. Hudbu složil Harry Nilsson. Podle filmového katalogu AFI Catalog trvalo natáčení od konce ledna do konce června 1980 a snímek vstoupil do kin 12. prosince téhož roku pod hlavičkou Paramountu.
Samotná stavba připomínala spíš menší stavební zakázku než běžnou přípravu dekorací. Podle pamětníků, které v roce 2006 vyzpovídal deník Malta Independent, na ní pracovalo asi 165 lidí. Spotřebovali osm tun hřebíků a zhruba 7 600 litrů barvy, výsledkem bylo kolem dvaceti dřevěných staveb. Deník Times of Malta uvádí čtyři měsíce práce a přes 160 řemeslníků. Vznikly domy, restaurace i bary rozeseté podél zátoky, asi 32 kilometrů od Valletty.
Kroegerova volba se ukázala jako prozíravá. Strmé břehy Anchor Bay obepínají vesnici jako amfiteátr a kulisy z nich působí, jako by vyrůstaly přímo ze skály.
Kulisy odsouzené k demolici dostaly druhý život
Filmové dekorace obvykle končí pod buldozerem pár týdnů po poslední klapce. Stejný osud čekal i Sweethaven. Lino Cassar z Malta Film Facility však podle dobových vzpomínek přesvědčil tehdejšího premiéra Doma Mintoffa, že vesnice může vydělávat. Zhruba deset let ji pak jako turistickou atrakci provozovala právě Malta Film Facility, v roce 1987 přešla pod Mediterranean Film Studios a v roce 1990 ji koupili bratři Bonniciové.
Z původních domků, krámku se suvenýry a restaurace postupně vyrostl rodinný zábavní komplex s parkem, vánoční vesničkou Santa’s Toy Town, představeními animátorů, koupáním a kinem. Prázdné skořepiny, které ve filmu sloužily jen jako fasády, dostaly nové vnitřky a nové účely.
Na trvanlivosti dřeva má podíl i maltské podnebí. Léta jsou tu horká a od června do srpna téměř neprší, slunce a sucho dřevu prospívají víc než vytrvalé deště. Samo počasí by ale nestačilo. Provozovatelé podle Malta Independent zaměstnávali pět lidí jen na údržbu, opravy mostků a domků probíhaly často v noci po zavírací době. Moře a vítr si přitom vybírají svou daň: v únoru 2023 se při bouři Helios utrhl ze skal balvan a poškodil jednu ze staveb. Nikdo nebyl zraněn, protože areál byl kvůli nepřízni počasí zavřený.
O tom, že vesnice patří k pobřeží natrvalo, svědčí i maltská územní politika. Plánovací dokument pro Anchor Bay výslovně podporuje zachování a údržbu bývalého filmového setu, zároveň trvá na ochraně krajiny a veřejném přístupu k pobřeží. Podle nás právě tady leží kouzlo celého místa: Sweethaven nepřežil jako vitrína v muzeu, udržuje ho při životě nepřetržitá práce.
Co čeká návštěvníky Popeye Village za vstupným
V zimní sezoně 2026/2027 zahrnuje vstupenka podle oficiálního webu následující:
procházku původním filmovým setem a představení s animátory v kostýmech postav, muzeum komiksů, otevřené mimo letní sezonu, kino s patnáctiminutovým dokumentem o stavbě kulis, ukázky stříbrnického řemesla a hledací hru pro děti, pohlednici a popcorn zdarma, natáčecí koutek Take 2, kde si návštěvníci zkusí roli před kamerou, horní areál s devítijamkovým minigolfem a tradičními dřevěnými hrami podle počasí.
V létě přibývají nafukovací překážky na vodě, plovoucí sluneční paluba, brouzdaliště, sprchy, slunečníky a lehátka. Klasickou komentovanou prohlídku s průvodcem, jakou zná každý návštěvník novozélandského Hobbitonu, tu ale nenajdete. Areál si návštěvníci procházejí vlastním tempem.
Na samotné projití setu stačí hodina. S dětmi, představeními a dokumentem počítejte se dvěma až čtyřmi hodinami, v létě s koupáním klidně s půlkou dne. Nejvíc si areál užijí děti zhruba od tří do dvanácti let, mladší šestnácti let musí mít dospělý doprovod. Rodiče s kočárkem by měli počítat se schody a prudšími rampami. Dospělí, kteří Pepka znají z dětství, ocení spíš filmovou archeologii, interiéry a výhledy přes zátoku.
Ve srovnání s Hobbitonem, který funguje jako globální fantasy atrakce s povinnou prohlídkou, nebo s marockými Atlas Studios v Ouarzazate, kde se dodnes natáčí, působí maltská vesnice komorněji. Vznikla pro jediný film a stojí přímo na pobřeží, což jí dává kouzlo, jaké velká studia nemají.
Ceny vstupného a otevírací doba v létě i v zimě
Areál je otevřený celoročně, v zimní sezoně denně od 9:30 do 17:00. Ceny se liší podle ročního období.
Období Dospělí a dospívající Děti 3 až 12 let a senioři 6. 11. 2026 až 3. 1. 2027 zhruba 375 Kč zhruba 310 Kč 4. 1. až 30. 4. 2027 zhruba 400 Kč zhruba 325 Kč květen, říjen až 5. listopad (sezona 2026) zhruba 450 Kč zhruba 350 Kč červen až září (sezona 2026) zhruba 625 Kč zhruba 400 Kč
Letní, jarní a podzimní ceny pocházejí z nezávislého přehledu, oficiální stránka už zobrazuje balíčky pro rok 2027. Před cestou se proto vyplatí ceník ověřit přímo u provozovatele.
Vstupenky doporučujeme koupit online. Web slibuje vstup bez čekání ve frontě a online lístky lze vrátit, pokud návštěvu zrušíte alespoň 24 hodin předem. V létě a o prázdninách přijeďte hned na otevření, lehátek je omezený počet a obsazují se podle toho, kdo dřív přijde. Zima nabízí nižší ceny, méně lidí a klidnější atmosféru vhodnou k focení, chybí ovšem vodní program.
Jak se k Pepkovi dostat a odkud vyfotit nejhezčí pohled
Oficiální adresa zní Anchor Bay, Triq Tal-Prajjet, Il-Mellieħa. Autem nebo taxíkem jeďte na sever směrem na Mellieħu, u areálu je parkoviště. Veřejnou dopravou se nejlépe dostanete na sever ostrova do Mellieħy nebo k Għadiře a odtud linkou 101 až na zastávku Popeye, aktuální spoje ukazuje
Malta Public Transport. Oficiální kyvadlovou dopravu park v současnosti nenabízí, z letiště proto zbývá autobus, taxi nebo soukromý transfer přes hotel.
Kdo nechce platit vstupné, může si vesnici prohlédnout zdarma. Na protějším břehu zátoky se nachází vyhlídka, z níž se barevné střechy skládají nad průzračnou vodou do jediného záběru. Právě odtud vznikají snímky, které z Malty kolují po sociálních sítích. Ráno je světlo měkčí a turistů méně.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková