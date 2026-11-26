Turnaj OKTAGON 98 ve Werk Areně v Třinci měl 21. listopadu 2026 jako vrchol programu titulový zápas lehké váhy. V zákulisí se rozcvičoval šampion, kterému se v posledních minutách před nástupem ozvala zadní strana stehna. Do klece už nevstoupil a hlavní zápas večera se nekonal. Publikum nakonec slyšelo jen jednoho z obou mužů, kteří se měli potkat. Redakce MMAmag prošla oficiální profily obou bojovníků, ranking i předzápasové materiály OKTAGONu, a z nich je vidět, kdo na zrušeném večeru prodělal víc.
Omluva, která dorazila pár dní po tichu v Třinci
Mateusz Legierski, 30letý polský bojovník lehké váhy (do 70,3 kg) s bilancí 14-2-0 a šampion organizace OKTAGON MMA, česko-slovenské organizace pořádající turnaje po Evropě, se k nenaplněnému večeru vyjádřil s odstupem několika dní. Podle jeho slov přišlo zranění v samotném závěru rozcvičky a situaci označil za „jednu z nejtvrdších ran, jaké jsem v životě dostal“. Omluva mířila Ivanu Buchingerovi, 40letému slovenskému bojovníkovi lehké váhy s bilancí 46-10-0, za jeho přípravu, fanouškům i organizátorům a Legierski k tomu podle týchž zdrojů poděkoval za stovky podpůrných zpráv.
Pozor na jednu věc: tohle je Legierského tvrzení, ne oficiální lékařská zpráva. Výrok se objevil na webech MMA Shorties a Top-Fight.cz. Samotný OKTAGON ve výsledkovém textu z 21. listopadu 2026 napsal, že si Legierski v šatně utrhl zadní stehenní sval a titulová bitva s Buchingerem se nekonala. Delší diagnózu ani odhad pauzy zveřejněné zdroje neuvádějí.
Jak takový večer vypadá v papírech organizace, ukazují dvě čísla z oficiálních profilů obou bojovníků.
Dva bojovníci, kterým se nezměnila jediná číslice
Nebylo žádné kolo, čas ani způsob zakončení. Online záznam Onlajny.com vede hlavní zápas OKTAGONu 98 jako zrušený a oficiální stránka turnaje u něj na rozdíl od ostatních duelů neuvádí výsledek. Z oficiálních profilů, do kterých redakce MMAmag nahlédla 26. listopadu 2026, plyne, že Legierski má dál 14 výher, 2 prohry a 0 remíz a Buchinger 46 výher, 10 proher a 0 remíz.
Dohromady to znamená 16 profesionálních zápasů proti 56. Rozdíl 40 duelů je přesně ta zkušenost, kterou si oba museli odnést domů nevyužitou.
|Bojovník
|Bilance (OKTAGON MMA)
|Profesionálních zápasů
|Mateusz Legierski
|14-2-0
|16
|Ivan Buchinger
|46-10-0
|56
|Rozdíl
|—
|40
Jednu větu z vlastního materiálu, kterým OKTAGON zápas prodával, by organizace dnes nejspíš formulovala jinak.
Co odklad udělá s plánem slovenské legendy
ANALÝZA Na oficiální stránce turnaje OKTAGON 98 redakce MMAmag dohledala formulaci, že Buchinger možná čelí poslední příležitosti získat titul a potvrdit svou nesmrtelnost. Slovák do Třince šel jako jednička lehké váhy v oficiálním rankingu aktualizovaném 12. listopadu 2026 a po 3 výhrách v řadě, všechny před limitem: submisí nad Richiem Smullenem, submisí nad Vladimírem Lengálem a TKO nad Hafeniem Nafukou. Stav 5 dní po turnaji je jiný: nový termín oznámený není.
Šampion má po svalovém zranění prostor léčit se bez tlaku. Vyzyvateli je 40 let a každý měsíc odkladu ukrajuje z prostoru, který mu organizace sama veřejně označila za možná poslední. Kalendářně je odklad pro oba stejný, sportovně ne.
Podle Top-Fight.cz přišel Buchinger do klece promluvit k publiku a popřál Legierskému brzké uzdravení.
Pás, který po Třinci nikdo nedržel nad hlavou
V rankingu se nezměnilo nic: Legierski zůstává šampionem, Buchinger jedničkou divize. V oficiálním seznamu nadcházejících turnajů, který redakce MMAmag prošla 26. listopadu 2026, nový termín jejich duelu vypsaný není a seznam neobsahuje ani oznámený prozatímní titul či náhradní titulový zápas lehké váhy. Nejbližší karty vedou přes Dortmund, Prahu a Stuttgart.
Legierski je podle předzápasového materiálu OKTAGONu zatím jediný, kdo pás lehké váhy této organizace dokázal obhájit. V Třinci k tomu nedostal příležitost. Hlavní zápas večera skončil dřív, než kdokoli udělal první krok do klece, a jediné, co se od té doby pohnulo, je text omluvy.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek