V oblíbeném přímořském letovisku začali stavět luxusní hotel. Při hloubení základů objevili starověké pohřebiště

Nový hotel má vyrůst na mimořádně atraktivním místě v centru Budvy, hned vedle hotelu Mogren a naproti hradbám Starého města. Na pozemku dříve stál objekt známý jako Žlutý dům neboli dům rodiny Radovićových, který byl letos odstraněn kvůli plánované výstavbě. Při následných zemních pracích se však v podloží objevily opracované kamenné prvky, keramika a další stopy, které upozornily na možnost rozsáhlejšího archeologického naleziště. Stavební práce proto byly v březnu dočasně zastaveny a následoval odborný průzkum. Nejnovější vývoj ukazuje, že samotné dokončení archeologických prací k obnovení stavby nestačí. Projekt hotelu bude nutné přepracovat a před pokračováním výstavby znovu získat potřebná schválení památkové ochrany.
Starověké hroby mají zůstat součástí hotelu
Řešení nyní počítá s tím, že část odkrytého naleziště nezmizí pod novou budovou, ale bude začleněna přímo do její podzemní části. Archeologické pozůstatky mají být prezentovány v suterénu budoucího hotelu podobně, jako jsou jiné antické nálezy zpřístupněny v nedalekém hotelu Avala. Na projektu se podílejí společnosti Dadi Gradnja a Montenegroflight, které už dříve souhlasily s požadavkem, aby nová podoba stavby s archeologickým dědictvím počítala. Další práce tak budou možné až poté, co bude upravená dokumentace odpovídat stanoveným podmínkám. Samotné naleziště navíc nekončí na hranicích stavebního pozemku a podle archeologického průzkumu pokračuje směrem k sousedním objektům. Rozšířit výzkum do celého prostoru však není kvůli okolní zástavbě, technickým podmínkám a bezpečnosti reálně možné.
Archeologové narazili i na kolektivní hrob
Výzkum probíhal od konce března do konce dubna a odkryl několik různých pohřebních struktur i množství předmětů. Jedním z nejvýznamnějších nálezů je větší kolektivní hrobová stavba s přibližně půl metru silnými kamennými zdmi, která mohla sloužit jedné rodině nebo širší skupině lidí. Uvnitř se nacházely části keramických uren, amfor, skleněných nádob a lidských ostatků, přičemž výraznou roli zde měl pohřební ritus spojený se spalováním zemřelých. Archeologové narazili také na pozůstatky pravděpodobně velmi malého dítěte a na další samostatný hrob z mladší fáze pohřebiště, předběžně datovaný mezi polovinu třetího a začátek čtvrtého století. Mezi drobnými nálezy byly skleněné nádoby, keramika, kovové předměty i bronzové mince. Dvě z nalezených mincí pocházejí z doby vlády římského císaře Arcadia na přelomu čtvrtého a pátého století.
Pod Budvou leží mnohem větší nekropole
Současný objev není v Budvě prvním podobným překvapením při stavebních pracích. Rozsáhlá antická nekropole byla v této části města objevena už ve 30. letech minulého století při budování hotelu Avala a další výzkumy pokračovaly v následujících desetiletích i po ničivém zemětřesení z roku 1979. Dosud bylo v širší oblasti nalezeno přibližně 450 hrobů a pohřebiště obsahuje vrstvy spojené s helénistickým i římským obdobím. Mezi historickými nálezy byly šperky ze zlata a stříbra, keramické nádoby, sklo i zbraně, přičemž část předmětů dnes uchovávají muzea v několika zemích bývalé Jugoslávie. Nově odkrytý úsek je proto dalším dílem mnohem rozsáhlejšího archeologického prostoru, který se po desetiletí postupně dostával pod moderní budovanskou zástavbu. Výstavba pětihvězdičkového hotelu tak může pokračovat, avšak až v podobě, která s tímto dědictvím počítá.
Zdroje: vijesti.me, rtvbudva.me, budva.travel