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V oblíbeném přímořském letovisku začali stavět luxusní hotel. Při hloubení základů objevili starověké pohřebiště

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Výstavba nového pětihvězdičkového hotelu v černohorské Budvě se komplikuje kvůli významnému archeologickému nálezu. Na místě někdejšího Žlutého domu nedaleko historického centra se při zemních pracích objevila část rozsáhlého antického pohřebiště. Stavební práce jsou zastavené a investor nyní musí upravit celý projekt tak, aby počítal se zachováním a zpřístupněním nalezených pozůstatků.
V oblíbeném přímořském letovisku začali stavět luxusní hotel. Při hloubení základů objevili starověké pohřebiště

V oblíbeném přímořském letovisku začali stavět luxusní hotel. Při hloubení základů objevili starověké pohřebiště

Zdroj: Freepik
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 10:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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