Tyto běžné potraviny způsobují v těle mikrozáněty. Nejezte je a bude vám lépe

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Chronický zánět nízkého stupně probíhá nenápadně, bez dramatických příznaků. Na rozdíl od klasické imunitní reakce při zranění či infekci se neprojevuje akutní bolestí, ale dlouhodobě zatěžuje celý organismus. Tento proces, označovaný jako tichý mikrozánět, vyčerpává tkáně i imunitní systém, aniž by člověk tušil, že se něco děje. Rozhodnutí, zda své tělo udržíte v rovnováze, nebo mu naopak budete přidělávat práci, přitom začíná už při nakupování. Velká část nabídky v obchodech láká líbivými obaly a reklamními slogany, avšak skutečný dopad na zdraví odhalí až podrobný pohled na složení.
Průmyslově upravované produkty tvoří podstatnou část běžných nákupů a jejich nevhodné složení, přidaná aditiva i technologické zásahy mohou v organismu vytvářet ideální podhoubí pro zánětlivé procesy. Pokud trávicí trakt opakovaně dostává složky, které neumí bezproblémově zpracovat, odpovídá slizničním zánětem. Mnoho lidí žije s mírnou intolerancí na některé potraviny celé roky, aniž by si své obtíže s konkrétním jídlem vůbec spojilo.
Bílá mouka a lepek: Když se pečivo stává zátěží
Zásadním kamenem úrazu je vysoký stupeň zpracování moderních obilovin. Běžná bílá mouka vzniká mletím obilných zrn, ze kterých byl technologicky odstraněn klíček i vnější slupka. Tím zrno přichází o to nejcennější – o přirozenou vlákninu, vitaminy a minerály. Zbývá v podstatě pouze škrobový endosperm.
Pokud z takto ochuzených surovin sestává značná část každodenního jídelníčku, dochází k prudkému vzestupu hladiny krevního cukru. Rychlé výkyvy glukózy nutí slinivku k opakované a masivní produkci inzulínu, což při dlouhodobém přetěžování otevírá cestu k rozvoji inzulínové a leptinové rezistence. U mnoha lidí navíc situaci komplikuje lepek, specifická bílkovina přítomná v pšenici a příbuzných obilovinách. Klasické pečivo, sušenky, preclíky či běžné těstoviny mohou u disponovaných jedinců narušovat integritu střevní stěny a vyvolávat trvalé imunitní dráždění.
Cukr a sladidla: Sladká past pro imunitní systém
Ještě výraznější zátěž představuje nadměrná konzumace cukru, přičemž tělo nerozlišuje mezi bílým řepným a hnědým třtinovým cukrem. Jednoduché cukry spouštějí v buňkách řetězové biochemické reakce, při nichž dochází k vyplavování prozánětlivých signálních proteinů zvaných cytokiny. Tyto molekuly řídí aktivitu imunitních buněk, a pokud jsou stimulovány neustále, udržují organismus v permanentním poplachu.
Důsledkem bývají nejen zažívací obtíže, nadýmání a nepravidelné vyprazdňování, ale také bolesti kloubů či zhoršená regenerace. Řešením přitom není ani pouhý přechod na umělá sladidla. Ta sice neobsahují kalorie, ale dokážou narušovat složení střevního mikrobiomu, vyvolávat zánětlivé reakce střevních bakterií a paradoxně zvyšovat riziko glukózové intolerance i dalších metabolických potíží.
Moderní autoři z oblasti přírodní medicíny, jako je Kellyann Petrucci, zdůrazňují reakci mikrobiomu na umělé látky a aditiva. „Pokud jsou střevní bakterie dlouhodobě vystavovány syntetickým složkám, odpovídají vylučováním látek vyvolávajících zánět a tělo ztrácí schopnost správně hospodařit s cukrem,“ upozorňuje Petrucci.
Průmyslové oleje a ztužené tuky: Neviditelná hrozba
Kvalita přijímaných tuků hraje v zánětlivých procesech podobně významnou roli. Běžně prodávané průmyslové oleje ze semen, mezi které patří olej kukuřičný nebo sójový, stejně jako ztužené rostlinné tuky a margaríny, podstupují náročné chemické a tepelné čištění. Tyto produkty obsahují nepříznivý poměr mezi omega-6 a omega-3 mastnými kyselinami.
Ačkoli jsou omega-6 mastné kyseliny pro život nezbytné, jejich enormní převaha nad protizánětlivými omega-3 kyselinami působí jako spouštěč zánětlivých kaskád. Samotný za studena lisovaný řepkový olej má poměr mastných kyselin relativně dobrý, avšak problémem u běžných rafinovaných olejů je jejich zpracování za vysokých teplot. Mnohem šetrnější a stabilnější volbou pro tělo je kvalitní extra panenský olivový olej, který obsahuje převahu mononenasycených tuků i široké spektrum ochranných polyfenolů.
Mléčné výrobky: Plíživá citlivost, kterou nepoznáte
Specifickou a často přehlíženou skupinu tvoří mléčné výrobky. Mnoho lidí žije s mírnou intolerancí na laktózu či s citlivostí na mléčné bílkoviny celé roky, aniž by si své obtíže s mlékem vůbec spojilo. Tělo nemusí reagovat prudkou alergií; reakce bývá plíživá a zahrnuje chronické zahlenění nosních dutin, opakované bolesti hlavy, únavu, kožní vyrážky nebo trávicí dyskomfort.
Časově omezené vysazení mléčného sortimentu často velmi rychle ukáže, zda právě tyto potraviny nebyly skrytým zdrojem každodenních potíží. Pokud trávicí trakt opakovaně dostává složky, které neumí bezproblémově zpracovat, odpovídá slizničním zánětem.
Polotovary a sójové náhražky: Chemie místo výživy
Pozornost si žádají také průmyslově připravená dochucovadla a polotovary. Komerční dresinky, majonézy a kečupy jsou velmi často plné kukuřičného sirupu s vysokým obsahem fruktózy, syntetických emulgátorů, umělých příchutí a levných rafinovaných olejů. Samostatnou kapitolou jsou ultrazpracované náhražky masa ze sóji, například sójové párky či vegetariánské burgery.
Přestože je samotná sója považována za tradiční luštěninu, její náročné tovární zpracování za vysokých teplot a tlaků může vést ke vzniku nežádoucích sloučenin, jako jsou lysinoalanin a nitrosaminy. Tyto látky představují toxickou zátěž pro buňky a podporují zánětlivé tendence. Mnohem bezpečnější cestou je připravovat si dochucovací směsi doma z jednodruhového koření, bylinek a čistých surovin.
Obaly a alkohol: Skryté nebezpečí mimo talíř
Rizika se však neskrývají pouze v samotném jídle, ale i v jeho obalech. V plechovkách a konzervách se často využívají vnitřní nátěry s obsahem syntetické chemikálie bisfenol A, známé pod zkratkou BPA. Tato sloučenina, se kterou se lze setkat také na termopapírových účtenkách z pokladen, funguje jako endokrinní disruptor. Způsobuje vychýlení přirozené hormonální rovnováhy a je dávána do souvislosti s vývojovými poruchami, obezitou i vznikem mikrozánětů.
Evropská unie zpřísňuje limity BPA, ale v obalech bývá nahrazován příbuznými látkami (například BPS), které vykazují obdobné účinky na hormonální systém. Obdobně zatěžující vliv má nadměrná konzumace alkoholu. Ten v těle zvyšuje tvorbu oxidačního stresu, rozkládá buněčné struktury, poškozuje tkáně a oslabuje celkovou funkčnost imunitního systému, což vede k urychlenému biologickému stárnutí.
Odkaz naturopatie: Toxiny jako základ nemocí
Myšlenka, že hromadění nevhodných a špatně odbouratelných látek stojí za většinou tělesných obtíží, má hluboké kořeny. Už v roce 1936 formuloval průkopník naturopatie Harry Benjamin v knize Průvodce přírodní léčbou pro každého (anglicky Everybody’s Guide to Nature Cure) tezi, že základem onemocnění bývá přetížení těla odpadními toxiny.
Protože systémový zánět provází širokou škálu civilizačních chorob, od bolestivé artritidy přes kardiovaskulární potíže až po diabetes, zůstává sázka na základní a průmyslově neupravované potraviny tím nejjednodušším krokem k dlouhodobému zdraví. Rozhodnutí, zda své tělo budeme udržovat v rovnováze, nebo mu naopak přidělávat práci, přitom začíná už při vkládání zboží do nákupního košíku.
Zdroje článku: nutritionsource.hsph.harvard.edu, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, frontiersin.org, cell.com, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová