Andula vyhrála: Poslední role před emigrací kvůli židovskému původu a první nahá scéna

V komedii Andula vyhrála z roku 1938 představovala hlavní hrdinka ztřeštěnou mladou dívku. Její představitelka Věra Ferbasová se ale před kamerou objevila při koupání zcela nahá. Na tehdejší konzervativní společnost šlo o velmi odvážný a neobvyklý krok.
Sázka o bohatého starého mládence
Zámožný továrník Pavel Haken, kterého hraje Hugo Haas, prchá před vdavekchtivými slečnami do své nové chaty v lesích. O jeho pohodlí se na samotě stará věrný sluha Václav v podání Václava Trégla. Přímo na pozemku se však se svolením továrníkovy matky, kterou ztvárnila Růžena Šlemrová, utáboří dámský tenisový klub. Bohatý starý mládenec se zde seznámí s chudou kuchařkou Andulou Mráčkovou v podání Věry Ferbasové. Dvojice se do sebe zamiluje a po svatbě čeká továrníka nemilé překvapení v podobě zjištění, že Andula ve skutečnosti uzavřela finanční sázku.
K osudovému setkání Hakena s prostořekou Andulou dojde brzy ráno, když si jde dívka zaplavat. Právě do této pasáže filmaři zařadili na svou dobu velmi pikantní detail. Věra Ferbasová předvedla své tělo bez plavek a zařadila se mezi první české herečky, které ukázaly před filmovým štábem naprostou nahotu. Pro herečku to znamenalo nečekanou změnu, jelikož ve filmu dospěla ve zralou ženu, která si dokázala otevřít parfumerii a stát se matkou dvojčat.
Burian poslal úřednici rovnou na scénu
O dráze herečky přitom představitelka Anduly v mládí vůbec nesnila. Vystudovala obchodní školu a původně nastoupila do Divadla Vlasty Buriana na pozici obyčejné sekretářky. Její kariéra nabrala jiný směr ve chvíli, kdy v souboru onemocněla herečka Anny Ondráková a vedení potřebovalo narychlo najít náhradu.
Samotný principál Vlasta Burian věřil, že herecký talent se nedá naučit, a bez váhání poslal na scénu nezkušenou úřednici. Jeho odhad se ukázal jako naprosto přesný, protože sekretářka sklidila u publika obrovský úspěch. Filmaři si nového talentu rychle všimli a Ferbasová jen do roku 1942 stihla natočit přes čtyři desítky snímků s názvy jako Cácorka, Falešná kočička nebo Žabec. Ve filmovém stanovém táboře jí tentokrát sekundoval Stanislav Neumann, který si zahrál jejího nemotorného bratra Tondu a diváky rozesmál především v komické scéně se skládacím kajakem.
Poslední role a nucený útěk před nacisty
Podle námětu autorky Olgy Scheinpflugové se točilo především v exteriérech ve středočeské Kamenici nad Sázavou, kam se postavil i ústřední herecký pár, jenž spolupracoval už o rok dříve na komedii Mravnost nade vše. Navzdory uvolněné letní atmosféře vznikal snímek režiséra Miroslava Cikána v napjaté mezinárodní situaci. Pro Huga Haase představovala role továrníka Hakena úplně poslední filmové vystoupení v tehdejším Československu. Kvůli svému židovskému původu následně raději zvolil emigraci před hrozícím nacistickým nebezpečím.
O pár let později se z filmových ateliérů stáhla i samotná Věra Ferbasová, které se běžně přezdívalo klaun v sukních. Svou hereckou kariéru přerušila v roce 1942 v komedii Zlaté dno, aby nemusela hrát v německých filmech pro tehdejší nacistický režim. Diváci museli na její návrat čekat dlouhých patnáct let. V roce 1957 pak přijala drobnou roli v komedii Poslušně hlásím, kde ztvárnila postavu dámy v podniku s lehkými děvčaty.
Komedii Andula vyhrála vysílá TV Seznam 16. října od 12:25.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (filmovyprehled, cs.wikipedia, csfd, super).