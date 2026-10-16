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Andula vyhrála: Poslední role před emigrací kvůli židovskému původu a první nahá scéna

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Dennívýzva
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V prvorepublikové komedii Andula vyhrála se herečka Věra Ferbasová objevila před kamerou zcela nahá. Hugo Haas po natáčení kvůli nacistům opustil vlast.
Andula vyhrála

Andula vyhrála

Zdroj: FOTO:Willy Ströminger, distr. TV Seznam
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 10:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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