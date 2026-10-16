Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Adesanya po čtyřech porážkách chystá návrat. V Saúdské Arábii má čelit nebezpečnému Magomedovovi

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Israel Adesanya prohrál čtyři zápasy za sebou a od dubna 2023 nevyhrál. Podle nových informací se má 5. prosince představit v hlavním zápase UFC Saudi Arabia. Organizace však jeho návrat zatím oficiálně nepotvrdila.
Adesanya po čtyřech porážkách chystá návrat. V Saúdské Arábii má čelit nebezpečnému Magomedovovi

Adesanya po čtyřech porážkách chystá návrat. V Saúdské Arábii má čelit nebezpečnému Magomedovovi

Zdroj: UFC
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 10:42

Reklama
Další články z MMAMAG.cz
Novotný vyhlíží český megazápas. Kincl proti Humburgerovi nabídne souboj dvou odlišných stylů
Novotný vyhlíží český megazápas. Kincl proti Humburgerovi nabídne souboj dvou odlišných stylů
Vlasto Čepo se stal podruhé otcem. Syn dostal jméno Luka
Vlasto Čepo se stal podruhé otcem. Syn dostal jméno Luka

Slovenský bojovník UFC Vlasto Čepo a jeho partnerka Lucia Krajčovič přivítali druhého potomka. Novorozený...

Pirát se vrací do klece RFA. Potřetí se utká s nenáviděným Naruszczkou
Pirát se vrací do klece RFA. Potřetí se utká s nenáviděným Naruszczkou

Samuel „Pirát“ Krištofič zná soupeře pro prosincový turnaj RFA 36 v Prešově. S polským rivalem Marcinem...

Kincl, nebo Humburger. Redakce tipuje vítěze hlavního zápasu OKTAGONu 95
Kincl, nebo Humburger. Redakce tipuje vítěze hlavního zápasu OKTAGONu 95

Patrik Kincl v posledním zápase rozhodl na zemi, Dominik Humburger má devět výher po KO nebo TKO. V...

Buckley v UFC zastaví Malotta, tipuje redakce. Rozhodnout může čtvrté kolo
Buckley v UFC zastaví Malotta, tipuje redakce. Rozhodnout může čtvrté kolo

Joaquin Buckley nastoupí do hlavního zápasu UFC Edmonton po dvou porážkách, zatímco Mike Malott vyhrál...

Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

Všechny články tohoto autora →
MMAMAG.cz
Další články z kategorie Bojové sporty
Zobrazit více
SportBojové sporty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.