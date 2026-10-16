Adesanya po čtyřech porážkách chystá návrat. V Saúdské Arábii má čelit nebezpečnému Magomedovovi

Adesanya po čtyřech porážkách chystá návrat. V Saúdské Arábii má čelit nebezpečnému MagomedovoviPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Adesanya po čtyřech porážkách chystá návrat. V Saúdské Arábii má čelit nebezpečnému MagomedovoviZdroj: UFC
Článek byl publikován 16.10.2026 10:42
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