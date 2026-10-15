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Odložené případy: Morris si prosadila neupravený účes, její kolega utekl do Chirurgů. Pak přišla žaloba kvůli kopírování

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Dennívýzva
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Zákulisí seriálu Odložené případy skrývá vyhazov herečky po čtyřech dílech, žalobu za krádež nápadu, chyby se zbraněmi i důvod, proč seriál nikdy nevyšel na DVD.
Odložené případy

Odložené případy

Zdroj: FOTO:CBS Productions / distr. TV Nova
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 15.10.2026 15:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

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