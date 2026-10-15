Odložené případy: Morris si prosadila neupravený účes, její kolega utekl do Chirurgů. Pak přišla žaloba kvůli kopírování

Odložené případy, FOTO: CBS Productions / distr. TV Nova Odložené případy, FOTO: CBS Productions / distr. TV Nova Odložené případy, FOTO: CBS Productions / distr. TV Nova Odložené případy, FOTO: CBS Productions / distr. TV Nova Odložené případy, FOTO: CBS Productions / distr. TV Nova Odložené případy, FOTO: CBS Productions / distr. TV Nova Odložené případy, FOTO: CBS Productions / distr. TV Nova Odložené případy, FOTO: CBS Productions / distr. TV Nova Odložené případy, FOTO: CBS Productions / distr. TV Nova Odložené případy, FOTO: CBS Productions / distr. TV Nova
Kriminální seriál Odložené případy vznikal od roku 2003 do roku 2010 a diváky si získal vyšetřováním zločinů zasazených do minulých dekád. Právě dobová hudba v jednotlivých epizodách ale po skončení natáčení zablokovala vydání seriálu na DVD. Kvůli autorským právům k písním totiž televize CBS nemohla žádnou ze sedmi řad uvést na fyzických nosičích. Detektivka z Filadelfie a účes, který řešili diváci
Hlavní hrdinkou příběhu je Lilly Rush v podání Kathryn Morris, jediná žena v oddělení vražd filadelfské policie. Po svém přeřazení k nevyřešeným případům z minulých let kombinuje vlastní intuici s moderními technologiemi, znovu vyslýchá dávné svědky a hledá nové stopy k dopadení pachatelů.
Hned v úvodním díle ji výpověď hospodyně Bonity Jakarty, kterou hraje Lillian Hurst, přivede k vraždě dospívající Jill Shelby z roku 1976, již ztvárnila Kate Mara. Dívku tehdy někdo ubil k smrti na tenisovém kurtu během večírku a podezření padá na bratry Todda a Erika Whitleyovy, které hrají D. W. Moffett a Michael Reilly Burke. Oba muže však chrání vlivná rodina v čele s matkou v podání Elizabeth Franz.
U postavy Lilly Rush si diváci od začátku vysílání všímali především jejího účesu, který působil neupraveně v porovnání s dokonale učesanými vlasy ostatních postav. Kathryn Morris v rozhovoru vysvětlila, že šlo o její vlastní záměrné rozhodnutí, protože svou hrdinku vnímala jako ženu příliš zaneprázdněnou na to, aby měla pokaždé perfektně upravené vlasy.
Podezřelí v seriálu si navíc z její barvy vlasů dělali legraci, mluvili o odbarvené blondýně a jedna z postav ji nazvala Barbie z oddělení vražd. Sama Morris přitom ve skutečnosti světlou blondýnou není a po zrušení seriálu se v dalších rolích objevovala s medovým odstínem vlasů. V minulosti si vyzkoušela také modeling a focení odvážných snímků a v roce 2010 pózovala na titulní straně magazínu FHM.
Odchod do Chirurgů a vyhazov po čtyřech dílech
Po boku hlavní hrdinky se v první řadě objevoval Justin Chambers, který patřil do původního hlavního obsazení. V seriálu ale vydržel jen první čtyři epizody a poté odešel kvůli roli v seriálu Chirurgové. Několik týdnů po jeho odchodu tvůrci jako náhradu najali Dannyho Pina, který ztvárnil detektiva Scottyho Valense. Pino se ve stejné roli mihl i ve dvaadvacáté epizodě třetí řady seriálu Kriminálka New York a v sedmé sérii Odložených případů se sám podílel na psaní několika dějových linek. Zpracoval například příběh kubánského uprchlíka nebo mladého cirkusového akrobata, který doprovázela hudba jeho oblíbené kapely The Doors.
Ještě kratší působení než Chambers zažila v seriálu herečka Sarah Joy Brown, kterou televize CBS propustila po čtyřech epizodách. Brown později uvedla, že dostala výpověď kvůli neshodám s tehdejším šéfem stanice Leem Moonvesem. Změny a hledání tváří se dotkly i dalších rolí, například o postavu detektiva Nicka Very se na konkurzu ucházel Silas Weir Mitchell, roli ale nakonec hrál Jeremy Ratchford.
Slunečná Filadelfie v Kalifornii a dobová technika
Přestože se děj odehrává ve Filadelfii, velká část scén vznikala v kalifornském Burbanku a v Los Angeles, zejména záběry z předměstí natáčené za slunečných dnů. Z tohoto důvodu hráli většinu vedlejších rolí kalifornští herci. Přímo ve Filadelfii štáb pořizoval především přechodové záběry mezi scénami, které měly ukázat tamní architekturu a památky.
Budova filadelfské policie je ve skutečnosti areál Los Angeles Center Studios, který v seriálu Vražedná čísla od roku 2005 sloužil jako sídlo FBI a v roce 2009 se objevil v seriálu Anatomie lži. Nákupní centrum z epizody Běsnění zase filmaři využili i při natáčení seriálu Mentalista.
Zvláštní péči věnoval štáb flashbackům do minulosti, které se v maximální možné míře natáčely na takový typ filmového materiálu, jaký se používal v roce vyšetřovaného zločinu. Stejnému roku vždy odpovídaly i použité písně, což v některých dílech vystřídala hudba jediného interpreta, například Nirvany, Franka Sinatry, Johnnyho Cashe, U2, Boba Dylana nebo Bruce Springsteena.
Právě licenční poplatky za dobové hity zablokovaly vydání seriálu na DVD i VHS a případná výměna písní za levnější hudbu by narušila dobovou atmosféru. Ve druhé a třetí řadě však zazněly také dvě komerčně nedostupné skladby Velvet and Veil a Bitter Lies připsané kapele Girth z 80. let, které s největší pravděpodobností pocházely ze soukromé hudební knihovny a uživatelé webu Watzatsong je v roce 2020 nedokázali nikde dohledat.
Žaloba kvůli krádeži nápadu a neexistující registr zbraní
Tvůrci v roce 2010 čelili žalobě, podle které americké Odložené případy bez povolení okopírovaly kanadský kriminální seriál Cold Squad, a dopustily se tak krádeže duševního vlastnictví. Kanadská televize CTV přesto vysílala oba seriály současně.
Mnohé zločiny v epizodách vycházely ze skutečných událostí, například z vraždy Emmetta Tilla, střelby na střední škole Columbine nebo z filadelfského případu chlapce v krabici, který zůstával k roku 2021 neobjasněný. Při jeho zpracování v roce 2003 vsadili scenáristé jako jediní z tehdejších kriminálek na motiv psychiatrického týrání a skandálu v soukromém sirotčinci.
Při natáčení se štáb nevyhnul ani věcným chybám. Detektivové v různých dílech opakovaně zmiňují, že je střelná zbraň na někoho registrovaná, jenže v Pensylvánii žádný registr zbraní neexistuje a státní zákony ho zakazují. V epizodě Slib zase herečce Sarah Joy Brown během rozhovoru na ulici v jednotlivých záběrech střídavě mizí a objevuje se služební zbraň na opasku a v díle Cesta zmizí ze silnice odhozená deka poté, co před kamerou projede auto. V několika epizodách je navíc ve spodní části obrazu, převážně v interiérech policejní stanice, vidět vlas nebo nit zachycená na kameře.
Seriál aktuálně vysílá stanice Nova Krimi.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).