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Rybáři zatáhli sítě ve lvím příkopu plzeňské zoo, lovili japonské kapry

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Netradiční výlov mají za sebou v plzeňské zoologické zahradě. Věnovali se tam totiž nezbytnému čištění vodního příkopu ve výběhu lvů berberských. Vodu tam obývá chovné hejno japonských koi kaprů.
Rybáři zatáhli sítě ve lvím příkopu plzeňské zoo, lovili japonské kapry

Rybáři zatáhli sítě ve lvím příkopu plzeňské zoo, lovili japonské kapry

Zdroj: Kateřina Misíková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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