Kde se natáčí Ulice: Kulisy v objektu bývalé tiskárny, pražské gymnázium a na Vysočině najdete Evženův malebný statek

Televizní seriál Ulice tvoří pevnou součást podvečerů mnoha českých domácností. Diváci pravidelně sledují osudy několika rodin a mnoho dějových linek se odehrává ve známých ateliérech, tvůrci ale s kamerou občas vyrážejí i do reálných lokací. Odhalíme vám místa, kudy oblíbení hrdinové skutečně kráčejí. Hostivařské ateliéry a proměny obchodů
Přesným místem vzniku nekonečného příběhu je objekt bývalé tiskárny v
pražské Hostivaři v ulici U Továren. Kulisy tvoří devět činžovních domů postavených na ploše šedesát krát čtyřicet metrů. Venkovní prostor zahrnuje malé náměstí a šedesát metrů dlouhou ulici. Interiéry se průběžně mění podle aktuálního děje a spousta původních postav uvolnila místo novým tvářím.
Pamětníci si jistě vybaví původní večerku, kam velmi často chodil otec Lumíra Nykla. Ztvárnil ho herec Bronislav Poloczek. Z malého obchodu se později stal tetovací salon Libušky Nekonečné. Dnes si na stejném rohu dají místní obyvatelé kávu v podniku Voilá Café France, kde vaří skvělou kávu Šárka (Malvína Pachlová).
Skutečné schody strašnického gymnázia
Neodmyslitelnou součástí scénáře je budova spojující základní a střední školu. Její vchod, charakteristický dvěma sloupy a několika schody, najdete na adrese Voděradská 2 v Praze ve Strašnicích. Jedná se o vchod do reálné budovy místního gymnázia. Aktuálně řeší problémy v lavicích učitelka matematiky Magda, kterou hraje Veronika Macková nebo Eddie (Jiří Panzner) v čele s Otou Puklickým (Filip Rajmont).
Novoroční oslavy na jihlavské samotě
Televizní štáb vloni poprvé vyrazil na tři dny točit scény na Vysočinu. Produkce hledala na internetu lokaci zadáním slov samota na Vysočině a rychle objevila stavení Opatov u Dušejova na Jihlavsku. Specialistka na marketing Anna Rásochová zavzpomínala pro Deník na počáteční nedůvěru. Majitelé si podle jejích slov nejprve mysleli, že si z nich někdo dělá legraci.
Gymnázium, Voděradská v Praze, FOTO: Jan Polák, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Samotnému třídennímu natáčení předcházely důkladné přípravy, filmaři podrobně procházeli místnosti, a dokonce přeměřovali závěsy. Režisér působil zpočátku velmi přísně. Brzy ale ochutnal kynuté koláče od místní cukrářky Gabriely Gruntové a celá nálada se okamžitě uvolnila. Na místo dorazila herecká sestava, kterou tvořila Linda Rybová, Martin Finger, Jitka Smutná a mladí herci Sára Korbelová s Vojtěchem Machutou. Sestavu doplnili také Lenka Schreiberová a Petr Soumar z Horáckého divadla Jihlava.
Autentický nepořádek a filmová zvířata
Majitel objektu Vítězslav Šlígl dostal od štábu jasnou podmínku neuklízet dílnu. Scénář předepisoval bujarý novoroční večírek a majitelé chalupy měli najít stavení naprosto zdevastované. Filmaři si přivezli vlastní zničenou komodu, bílý koberec politý vínem a špinavé rekvizity. Všude se válely nedopalky, lahve a konfety. Dojem velkého mejdanu byl dokonalý a hostitelům z toho pohledu zpočátku vůbec nebylo dobře. Televizní tým po sobě ale na závěr všechno vzorně uklidil.
Dějová linka vyžadovala také přítomnost ovcí. Okolní chovatelé nechtěli svá zvířata stresovat přítomností kamer. Produkce tedy nakonec na statek přivezla speciálně cvičené ovečky zvyklé na podobný ruch z natáčení pohádek. Práce probíhala ve skvělé atmosféře a herci ve volných chvílích vyprávěli o zajímavostech ze své profese. Rodina provozující ubytování a svatby na samotě Opatov na oplátku dostala milou pozvánku k prohlídce pražských ateliérů. Spolupráce se všem osvědčila a filmaři se na statek od té doby ještě několikrát vrátili.
Seriál Ulice sledujte každý všední den v podvečer na Nově.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( jihlavsky.denik, vlasta, filmovamista).