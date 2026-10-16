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Přehlížená houba z českých lesů, která chutná téměř jako maso: Díky jednomu malému detailu jde o skrytý poklad

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Pýchavka obrovská roste na loukách i v lesích, ale většina Čechů ji přehlíží. Přitom z ní uděláte řízky, které překvapí i masožravce.
Houbová směs s fazolkami

Houbová směs s fazolkami

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Podzimní sklizeň na talíři: Houbová směs s fazolkami, která voní lesem a sytí jako pořádný oběd
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 10:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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