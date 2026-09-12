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Ulice: Kokeš opět dělá u Adriany doma nemalé potíže

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Adrianě z Ulice se podařilo s postupem času vzpomínky na Adama Kokeše a to, jak jí ubližoval, odsunout na vedlejší kolej. Jenže teď se opět stává tématem.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
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