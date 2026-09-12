Sue Ellen z Dallasu slaví 86 let. Kvůli svým ambicím dostala Linda Gray ze seriálu výpověď, zasáhnout musel J.R.

Americká herečka Linda Gray dnes slaví šestaosmdesáté narozeniny. Zářivý úsměv a elegantní styl si udržuje i dlouho po skončení natáčení slavného seriálu Dallas. Její postava Sue Ellen Ewingové se zapsala do televizní historie a dodnes budí velkou pozornost fanoušků po celém světě.
Překonání dětské plachosti
Linda Gray v dětství bojovala s extrémní stydlivostí. Rodiče ji proto zapsali do kurzů komunikace Dalea Carnegieho, aby získala větší sebevědomí. Vyrůstala v kalifornském Culver City v rodině hodináře Leslieho Graye a matky Marjorie. Už na střední škole si vyzkoušela herectví ve školním představení Popelky.
Před ziskem velkých televizních rolí pracovala převážně jako modelka a objevila se v mnoha reklamách. Její noha se dokonce dostala na slavný propagační plakát k filmu Absolvent s Dustinem Hoffmanem. Za toto focení tehdy obdržela pouhých pětadvacet dolarů. K ikonickému snímku se po letech vrátila divadelní formou a v adaptaci na londýnském West Endu ztvárnila přímo slavnou paní Robinsonovou.
Zásadní podpora od seriálového manžela
Zlom v kariéře přišel v roce 1978 s nabídkou na roli v seriálu Dallas. Postava manželky texaského ropného magnáta Sue Ellen rychle získala na popularitě a vynesla herečce dvě nominace na ceny Zlatý glóbus. Atmosféra na place občas silně houstla. Během osmé sezóny údajně požádala produkci o možnost režírovat několik epizod a dostala okamžitou výpověď.
Představitel jejího seriálového manžela Larry Hagman se za ni tehdy pevně postavil a pohrozil vlastním odchodem ze seriálu. Zůstali nejlepšími přáteli až do jeho smrti v roce 2012. Bývalé vedení seriálu zhodnotila Gray v rozhovoru pro magazín Hello! velmi ostře. „Byl to velmi šovinistický seriál, měli jen pár scenáristek do počtu,“ zavzpomínala na natáčení.
Bolestné rodinné ztráty
Za uměleckého ředitele Eda Thrashera se provdala v roce 1962 a přivedli na svět syna Jeffa a dceru Kehly. Dcera si po boku slavné matky dokonce drobnou roli v Dallasu zahrála. Kvůli náročnému natáčecímu plánu herečka dokonce zmeškala synovu středoškolskou promoci a manželství nakonec po jednadvaceti letech skončilo rozvodem.
Rodinu následně zasáhly kruté rány. Mladší sestra Betty podlehla rakovině prsu v roce 1989. Nemoc jí vzala před několika lety i milovaného syna Jeffa. Z těchto těžkých zkoušek si odnesla hluboký respekt k životu. Každý den chodí na procházky vděčnosti a plně se soustředí na krásy obyčejných dnů. „Mám tolik přátel a členů rodiny, kteří zemřeli, chci zkrátka žít naplno,“ povzdechla si.
Dnešní radost z každodennosti
Oslavenkyně si nadále udržuje vitalitu a velmi svěží vzhled. S úsměvem a typickou ofinou se objevuje na společenských akcích. Před časem podpořila charitativní akci v Dallasu a oblékla si elegantní hedvábný bronzový komplet. Herectví se věnuje dál, objevila se například ve vánoční komedii a bere role v menších nezávislých filmech.
Část své televizní minulosti uzavřela letos v srpnu, kdy nabídla soukromou sbírku předmětů ze seriálu ve velké hollywoodské aukci. Ve volném čase intenzivně pomáhá organizaci Baby2Baby se zajištěním základních potřeb pro děti z chudých rodin.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (imdb, hellomagazine, remindmagazine, celebritynetworth).