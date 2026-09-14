Kolik si vydělá prodavačka v pekárně, která začíná ve 4 ráno? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

Zatímco většina lidí ještě spí, v pekárně už svítí světlo. Někdo musí připravit prodejnu, převzít čerstvé pečivo a stihnout otevřít dřív, než první zákazníci vyrazí do práce. Kolik za takový začátek dne dostane žena za pultem? Odpověď mnohého zamrzí víc, než by čekal.
Ráno ve čtyři, když ostatní spí
Prodavačka v pekárně nevstává uprostřed noci pro nic za nic. Aby v šest nebo v sedm voněly regály čerstvými rohlíky a chlebem, musí být zboží naskladněné, nakrájené a hezky vystavené s předstihem. K tomu patří rozsvícení provozu, příprava pokladny a přebírka ranní dodávky ještě za tmy.
Brzké hodiny navíc nejsou obyčejná pracovní doba. Práce mezi desátou večerní a šestou ranní se podle zákoníku práce považuje za noční, a to i za jednotlivé odpracované minuty. Kdo tedy nastupuje ve čtyři, odpracuje dvě hodiny v nočním režimu, za které mu náleží příplatek navíc.
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A teď to hlavní. Prodavači potravinářského zboží, kam pultová obsluha v pekárně patří, měli podle výdělkové statistiky ISPV v roce 2025 medián hrubé mzdy kolem 31 500 korun a průměr necelých 30 900 korun. Po odečtení odvodů zůstane na výplatní pásce zhruba 25 000 korun čistého.
Čistá měsíční mzda prodavačů potravinářského zboží se pohybuje kolem 25 000 korun. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
To je přitom celá kategorie dohromady. Ti nejhůře placení v ní brali necelých 23 100 korun hrubého. Obsluha za pultem s pečivem a potravinami je vůbec nejméně placenou skupinou ze všech typů prodavaček.
Proč to číslo bere dech
Srovnání s celostátními čísly je nemilosrdné. Průměrná hrubá mzda v Česku dosáhla podle Českého statistického úřadu na konci roku 2025 částky 52 283 korun. Prodavačka v pekárně se tak pohybuje zhruba na třech pětinách toho, co si vydělá průměrný zaměstnanec.
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Ještě výmluvnější je pohled zdola. Od ledna 2026 činí minimální mzda 22 400 korun měsíčně. Nejhůře placené pultové prodavačky se od téhle hranice vzdálí jen o několik set korun, přestože vstávají uprostřed noci.
Následující přehled srovnává hrubé měsíční mzdy, o kterých byla dosud řeč:
Skupina Hrubá měsíční mzda Minimální mzda (od ledna 2026) 22 400 korun Nejhůře placení prodavači v kategorii necelých 23 100 korun Prodavači potravinářského zboží (průměr) necelých 30 900 korun Prodavači potravinářského zboží (medián) kolem 31 500 korun Průměrná mzda v Česku (konec 2025) 52 283 korun Kde se dá vydělat víc Přečtěte si také: Češky přestávají kupovat čistič na okna. Nahrazují ho 1 věcí z kuchyně, která stojí pár korun
Výdělek prodavačky v pekárně není všude stejný. Ve větších městech a u silných řetězců bývají nástupní nabídky citelně vyšší než v menších obcích, kde je poptávka po pracovní síle nižší a mzdy zůstávají u spodní hranice. Roli hraje také délka praxe a to, jestli prodavačka zvládá vedle obsluhy u pultu i přípravu provozu a dohled nad prodejnou.
Výplatu navíc zvedají příplatky a bonusy. Kromě zmíněného nočního příplatku tvoří část mzdy v obchodě pohyblivá složka a k tomu se přidávají benefity, od příspěvku na stravování přes dny dovolené navíc po příspěvek na penzijní spoření. Základní mzda ale zůstává skromná, a právě ona řadí práci v pekárně s brzkým vstáváním mezi nejhůře oceněné ranní profese.
Zdroje: https://csu.gov.cz/rychle-informace/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2025, https://mpsv.gov.cz/minimalni-mzda, https://zpravy.kurzy.cz/873358-prodavaci-meli-v-roce-2025-prumernou-mzdu-32-668-kc-vedouci-48-474-kc-mzdy-a-platy-v-roce-2025/, https://www.praceamzda.cz/pracovni-situace/9526/priplatek-za-nocni-praci, https://www.jenprace.cz/platy/prodavac-prodavacka