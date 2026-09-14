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Kolik si vydělá prodavačka v pekárně, která začíná ve 4 ráno? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

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Zatímco většina lidí ještě spí, v pekárně už svítí světlo. Někdo musí připravit prodejnu, převzít čerstvé pečivo a stihnout otevřít dřív, než první zákazníci vyrazí do práce. Kolik za takový...
Kolik si vydělá prodavačka v pekárně, která začíná ve 4 ráno? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

Kolik si vydělá prodavačka v pekárně, která začíná ve 4 ráno? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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