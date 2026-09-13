Nová dodávka T-90M a T-72B3M: Uralvagonzavod drží tempo výroby i přes sankce

Ruský koncern Uralvagonzavod předal armádě další dávku tanků T-90M Proryv a modernizovaných T-72B3M. Podle tiskového oddělení výrobce
nová technika disponuje vylepšenou ochranou proti dronům a upravenými pancéřovými prvky, které mají zvýšit šance posádky na přežití.
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Přesný počet dodaných vozidel firma tradičně nezveřejňuje, ukazuje pouze záběry nakládky na železniční vagony. Dodávka je dalším dokladem toho, že ruský obranný průmysl dokáže i po čtyřech letech sankcí udržovat sériovou výrobu bojové techniky pro válku proti Ukrajině.
Uralvagonzavod: Jediná továrna Ruska na tanky
Uralvagonzavod v Nižním Tagilu je jediným ruským výrobcem hlavních bojových tanků a klíčovou součástí státního koncernu Rostec.
, těžké plamenometné systémy TOS-1A, bojová vozidla podpory tanků BMPT a vyprošťovací vozidla BREM. Kromě T-90M a T-72B3M zde vznikají také T-80BVM
Od roku 2022 podnik výrazně omezil civilní výrobu železničních vagonů a přesměroval kapacity na plnění státních obranných zakázek. Navzdory strategickému významu zůstává podle ukrajinské vojenské rozvědky více než polovina podniků spadajících pod koncern nesankcionována žádnou zemí koaliční sítě dávající sankce na Ruskou federaci.
Jak Rusko obchází sankce
Analýzy otevřených zdrojů (CIT, Frontelligence Insight) naznačují, že Uralvagonzavod získává evropské CNC obráběcí stroje prostřednictvím obchodních struktur obcházejících sankce.
Výroba běží ve dvousměnném, prakticky nepřetržitém režimu. Údaje o skutečném tempu produkce se však mezi analytiky výrazně liší, od méně než sta až po několik set kusů T-90M ročně, a jednoznačně potvrzené číslo neexistuje.
Nejlepší Putinův tank: T-90M Proryv
T-90M je hlubokou modernizací základní verze T-90 a v současnosti nejvyspělejší sériově vyráběný ruský tank. Mezi jeho hlavní rysy patří:
nová svařovaná věž (na rozdíl od lité věže staršího T-90) 125mm dělo s hladkým vývrtem a automatickým nabíjením reaktivní pancíř nejnovější generace Relikt digitální palubní systém řízení palby a bojového managementu Kalina panoramatický termovizní zaměřovač velitele kulomet v dálkově ovládané zbraňové stanici na věži dieselový motor V-92S2F o výkonu kolem 1 130 koní
Podle otevřených zdrojů byla sériová výroba T-90M zahájena v roce 2020, do začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu v únoru 2022 jich bylo dodáno jen několik desítek kusů. Přesto se
tanky T-90M a T-72B3M vyrábí v počtech znatelně převyšujících čísla ruského tanku budoucnosti T-14 Armata.
Zatímco T-90M představuje výrazně vylepšenou verzi tanku T-72, který byl poprvé uveden do služby v roce 1973,
T-14 je konstrukčně čistý a klade důraz na odolnost posádky, digitální propojení a potenciál budoucího růstu. Jednou z jeho nejdůležitějších inovací je bezpilotní věž a obrněná kabina pro posádku.
VIDEO T-72B3M: Modernizace sovětské platformy
T-72B3M představuje hloubkovou modernizaci sovětského T-72, se kterou ruská armáda vstupovala do konfliktu v mnohem větším počtu než s T-90M.
Sdílí s ním 125mm systém a přebírá řadu prvků z novějších platforem, zejména reaktivní pancéřovou ochranu a modernizovanou elektroniku. T-72B3, Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0
Právě kombinace levnějších modernizací staršího tanku a omezených sérií nejmodernějších T-90M umožňuje Rusku částečně kompenzovat vysoké bojové ztráty. Výrobce uvádí, že
každý kus T-90M i T-72B3M prochází před odesláním k jednotkám testováním, kdy vozidlo musí ujet minimálně 100 km, po nichž se kontrolují zbraňové systémy, elektronika a navigační vybavení. Ruské tanky během agrese na Ukrajině
Ukrajinské síly opakovaně zajaly i zničily exempláře T-90M i různé modifikace T-72 na frontě. Za zmínku stojí červencový případ z roku 2026,
kdy byl u vesnice Majak v Doněcké oblasti zasažen T-72B3A. Tank byl vybaven aktivním obranným systémem Arena-M, upraveným proti FPV dronům.
Šlo o první veřejně známé bojové nasazení tohoto systému, které však selhalo. Útoku ukrajinských dronů čelila tehdy celá kolona deseti ruských tanků. Tyto případy ilustrují
klíčové omezení moderní ruské obrněné techniky, i nejnovější aktivní ochranné systémy nemusí spolehlivě fungovat proti levným FPV dronům, které se staly dominantní hrozbou pro obrněnou techniku na frontě.
Dodávky tanků ukazují, že Rusko navzdory sankcím a ztrátám na frontě usiluje o obnovu a modernizaci tankového parku, a to i s výhledem na dobu po skončení současného konfliktu.
Zdroj:
Militarnyi, Uralvagonzavod, Conflict Intelligence Team Autor/Licence fotografie: Tanky T-72B3M pro ruskou armádu, snímek obrazovky z videa Rostecu