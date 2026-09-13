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Nová dodávka T-90M a T-72B3M: Uralvagonzavod drží tempo výroby i přes sankce

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Ruský koncern Uralvagonzavod předal armádě další dávku tanků T-90M Proryv a modernizovaných T-72B3M. Podle tiskového oddělení výrobce nová technika disponuje vylepšenou ochranou proti dronům a upravenými pancéřovými prvky, které mají zvýšit šance posádky na přežití.
Nová dodávka T-90M a T-72B3M: Uralvagonzavod drží tempo výroby i přes sankce

Nová dodávka T-90M a T-72B3M: Uralvagonzavod drží tempo výroby i přes sankce

Zdroj: Securitytech
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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