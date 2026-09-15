Top kina ČR: Odyssea dál táhne slabou návštěvnost, diváci Magickou posedlost neprojevili

5. místo
Tržby 1 milion 129 tisíc Kč / návštěvnost 5 686 diváků / 144 kin
Hlavní novinka týdne se v českých kinech příliš kouzelným výsledkem pochlubit nemůže. Magická posedlost 2 sice dokázala nalákat téměř 5 700 diváků, na 144 kin je to však poměrně vlažný start a vypadá to, že čarodějnická seance se Sandrou Bullock a Nicole Kidman se u nás tři dekády po originálu s velkým nadšením nesetkala. Globálně je to o něco vzletnější, neboť opožděný sequel o sestrách Owensových a jejich rodinné kletbě celkem utržil 46 milionů dolarů, z toho 30 milionů v Severní Americe. Tam hlavně Bullock v posledních letech vykazuje až pozoruhodně konzistentní výkonnost, české publikum ale na její nejnovější magické dobrodružství tolik neslyší a sotva se vměstnalo do první pětky před hororem Insidious: Jsou mezi námi.
4. místo
Tržby 1 milion 331 tisíc Kč / návštěvnost 6 910 diváků / 108 kin
Dokonalý den pokračuje v nepříliš přesvědčivém tažení českými kiny a po minulém týdnu tentokrát spadl o necelou polovinu. Zatímco před týdnem byl s 13 tisíci diváků nejúspěšnější novinkou, nyní už se musí spokojit s necelými sedmi tisíci a je evidentní, že pozitivní ohlasy zatím nedokázaly nastartovat maratonský výkon. Snímek navíc přišel o část kin, což jeho situaci ještě komplikuje. Po nepřesvědčivém startu tak zůstává další domácí romantickou komedií, která letos nedokázala naplnit očekávání.
3. místo
Tržby 1 milion 650 tisíc Kč / návštěvnost 9 298 diváků / 111 kin
Tlapková patrola naopak vykazuje obdivuhodnou stabilitu. Dinosauří film si oproti minulému víkendu dokonce mírně polepšil, když místo 9 126 diváků dorazilo 9 298, a to navzdory tomu, že se promítal v menším počtu kin. Tržby navíc vzrostly, takže animovaná parta má stále dost energie na další štěkot. Už před týdnem bylo patrné, že pejskům dochází dech, aktuální čísla ale ukazují, že české děti se od jejich dinosauřího dobrodružství jen tak odtrhnout nenechají. Zvlášť když v kinech momentálně nemají příliš silnou animovanou konkurenci.
2. místo
Tržby 3 miliony 181 tisíc Kč / návštěvnost 14 506 diváků / 96 kin
Spider-Man tentokrát klesl o zhruba pětinu a po minulém sesazení z čela žebříčku pokračuje v očekávaném ústupu. Zatímco minulý víkend ještě přilákal přes 18 tisíc diváků, nyní jich bylo 14,5 tisíce, přičemž počet kin se snížil ze 133 na 96. Nový Spidey tak sice stále drží velmi silné výsledky a jeho globální prvenství mezi letošními filmy ještě zdaleka není ohroženo, rekordně rychlý start si ale postupně vybírá svou daň. A zatímco komiksový hrdina zvolňuje, ten starořecký stále odmítá poklidně vplout do přístavu a na stream.
1. místo
Tržby 5 milionů 615 tisíc Kč / návštěvnost 16 697 diváků / 83 kin
Nolanova Odyssea zůstává fenoménem nejen českých kin a ani po devíti týdnech jí evidentně nedochází dech. Tentokrát sice klesla o zhruba 15 % a přišla o téměř čtyřicet kin, přesto stále přilákala 16,7 tisíce diváků a znovu překonala Spider-Mana. Vzhledem k tomu, jak dlouho už je film v distribuci, jde o mimořádnou výdrž, která neslábne po celém světě – Odyssea už globálně utržila 1,684 miliardy dolarů a je historicky nejvýdělečnějším titulem studia Universal Pictures. U nás ji od tohoto týdne může zastínit leda očekávaný Resident Evil, jenž jako první výraznější žánrová konkurence zkusí loď Matta Damona pořádně rozkývat.
Aktuální program českých kin naleznete zde.
Zdroje: Unie filmových distributorů, Kinomaniak