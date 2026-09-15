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Top kina ČR: Odyssea dál táhne slabou návštěvnost, diváci Magickou posedlost neprojevili

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Vysoká letní návštěvnost světových kin je tatam a oslabení se projevuje také v tuzemských sálech, jimž ještě ve svém devátém týdnu dominuje mimořádná trvalka Odyssea. Za ní se stejně jako minulý týden umisťuje největší hit roku, marvelovský Spider-Man, a do první pětky se tedy dostávají i zdařilý český romcom a opožděné pokračování Magické posedlosti, které ale po takřka 30 letech doufalo v lepší čísla. Dále v top 10 je biografický Osamělý vlk či jihokorejská akční sci-fi Hope.
Top kina ČR: Odyssea dál táhne slabou návštěvnost, diváci Magickou posedlost neprojevili

Top kina ČR: Odyssea dál táhne slabou návštěvnost, diváci Magickou posedlost neprojevili

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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