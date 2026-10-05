Tesco stahuje z prodeje nebezpečný výrobek. Ihned ho vraťte, varuje řetězec

Tesco stahuje z prodeje nebezpečný výrobek. Ihned ho vraťte, varuje řetězecPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Máte ho doma? Tesco stahuje výrobek prodávaný téměř rok, při používání může zranit.Zdroj: Shutterstock
Článek byl publikován 05.10.2026 16:45
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