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První důchod se může opozdit. Někteří lidé mají možnost získat zálohu, sami o ni ale musí požádat

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Dennívýzva
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Čekání na první důchod může zkomplikovat rozpočet i člověku, který si odchod z práce naplánoval dopředu. Pokud ještě není možné stanovit konečnou výši penze, nemusí však vždy zůstat bez jakékoliv výplaty. V některých případech lze požádat o zálohu. Zásadní podmínkou je, aby už byl dostatečně prokázán samotný nárok na důchod. Nejde o automatickou dávku pro každého žadatele ani o peníze navíc k budoucí penzi.
Ilustrační obrázek.

Ilustrační obrázek.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.11.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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