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Mnoho Čechů stále pobírá nadprůměrný důchod. Ostatní jen tiše závidí částku, kterou nikdy nedostanou

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Dennívýzva
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Důchodové výplaty od 60 tisíc korun měsíčně patří v Česku k naprostým výjimkám. Ke konci roku 2025 se v těchto pásmech nacházelo 345 příjemců. Číslo však nezahrnuje pouze samostatné starobní penze. Statistika počítá také případy, kdy člověk dostává starobní důchod společně s vdovským nebo vdoveckým, a sleduje jejich součet. Bez tohoto upřesnění může vzniknout mylný dojem, že všichni uvedení senioři získali přes 60 tisíc jen za vlastní pracovní kariéru.
Ilustrační obrázek, nezachycuje konkrétní osobu ani skutečnou událost.

Ilustrační obrázek, nezachycuje konkrétní osobu ani skutečnou událost.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.11.2026 11:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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