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Počítač za dva platy zachraňoval hodinářský šroubovák: Proč Didaktik Gama nutil kluky vrtat do kazeťáků

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Když se v druhé polovině 80. let objevil v obchodech počítač Didaktik Gama, stál dva měsíční platy a doma se připojoval k černobílému televizoru. Na hry se čekalo s prstem na tlačítku Play a software se běžně nahrával z rozhlasového vysílání. Legendární osmibit ze Skalice změnil celou generaci a ukázal, že k záchraně načítání stačil obyčejný šroubováček.
Tuzemský osmibitový mikropočítač Didaktik Gama v černé plastové skříni s klávesnicí zobrazený na stole.

Tuzemský osmibitový mikropočítač Didaktik Gama v černé plastové skříni s klávesnicí zobrazený na stole.

Zdroj: Thomas Vogt from Paderborn, Deutschland / Wikimedia / CC BY 4.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 02.10.2026 04:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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