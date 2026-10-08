Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Superhrdinská krize identity. VisionQuest ukazuje komiksový nářez plný robotů a velkolepé akce

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
První trailer na novou seriálovou marvelovku nás trochu mátl, druhý naopak zjednodušuje očekávání. VisionQuest ukazuje populárního komiksového androida v pořádné akci.
Superhrdinská krize identity. VisionQuest ukazuje komiksový nářez plný robotů a velkolepé akce

Superhrdinská krize identity. VisionQuest ukazuje komiksový nářez plný robotů a velkolepé akce

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.10.2026 07:05

Reklama
Další články z Kinobox.cz
Dexter vraždí už 20 let. Tvůrci v jeho úspěch nevěřili, seriál inspiroval skutečné vrahy
Dexter vraždí už 20 let. Tvůrci v jeho úspěch nevěřili, seriál inspiroval skutečné vrahy
Je další Pán prstenů v ohrožení? Nový hollywoodský majitel dává přednost Barbie
Je další Pán prstenů v ohrožení? Nový hollywoodský majitel dává přednost Barbie

Akvizice tradičního studia Warner Bros. firmou Paramount Skydance se tento týden formálně dokončuje. David...

Šesté Avengers možná uvidíme později. Proč Marvel oddaluje natáčení?
Šesté Avengers možná uvidíme později. Proč Marvel oddaluje natáčení?

Avengers: Doomsday uvidíme už letos a jeho pokračování s podtitulem Secret Wars jsme měli vidět rok poté....

Boží plán se rozpadá. Seriál projde těžkou zkouškou, Lambora má za sebou tvrdý pád
Boží plán se rozpadá. Seriál projde těžkou zkouškou, Lambora má za sebou tvrdý pád

Boží plán patří mezi nejvýraznější novinky podzimu a stačil si vybudovat stabilní fanouškovskou základnu. V...

Kinobox Daily: Bob Odenkirk jako nečekaná akční hvězda. Nikdo dokáže potěšit i žánrové gurmány
Kinobox Daily: Bob Odenkirk jako nečekaná akční hvězda. Nikdo dokáže potěšit i žánrové gurmány

Nikdo (Nobody) je akční thriller Ilyi Naishullera. Režisérovým nejvýraznějším dílem je pro mnohé...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.