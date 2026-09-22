Cuketové karbanátky bez masa, ale ne bez chuti: Jemné uvnitř a zlatavé navrch

Řeknu to bez obalu:
u mě dlouho žádné nadšení nebudila. Připadala mi cuketa vodnatá, trochu nevýrazná, taková ta zelenina, která se do hrnce přihodí hlavně proto, že zrovna leží na lince. Jenže jednou v létě dorazila sousedka s cuketou skoro přes půl kuchyně a bylo jasné, že se s ní musí něco udělat. V lednici se našel zbytek salámu, půlka eidamu, vejce také byla. Z téhle trochu nouzové kombinace vznikly , ke kterým se od té doby vracím každou sezonu. Na povrchu karbanátky křupnou, uvnitř zůstanou vláčné a majoránka jim dá vůni, kvůli které se u sporáku najednou motá víc lidí, než by člověk čekal.
Podstatná věc je , ale nesmí se přeskočit: z cukety musí pryč voda ještě předtím, než se smíchá s ostatními surovinami. Kdo to odbyde, tomu se místo karbanátků na pánvi rozjede měkká směs do všech stran. jednoduchá Můj první pokus vypadal přesně takhle, takže poučení přišlo rychle.
Můj tip zní: Osolenou nastrouhanou cuketu dejte do čisté utěrky nebo kuchyňského hadříku a pořádně ji vyždímejte. V dlaních to jde taky, ale zdaleka ne tak dobře. Čím sušší cuketa bude, tím pevnější karbanátky dostanete a tím méně se budou na pánvi rozpadat. Strouhanku přidávejte raději po hrstech. Směs má držet pohromadě, ne se změnit v suchou kouli. Recept na křupavé cuketové karbanátky se salámem a eidamem
Z uvedeného množství vyjde přibližně
26 karbanátků. Celková délka přípravy: přibližně 70 až 80 minut Počet kusů: cca 26 karbanátků Ingredience k přípravě
Základ směsi: 800 g cukety (1 větší nebo 2 menší) 400 g eidamu (nastrouhaného nahrubo) 400 g salámu gothaj nebo lázeňský drůbeží 3 vejce strouhanku dle potřeby (na zahuštění i obalení)
Koření a bylinky: sůl a pepř podle chuti majoránka (štědrá špetka) oregano česnekové koření grilovací koření (volitelně, ale doporučuji) čerstvá petrželová nať (pořádná hrst, nasekaná)
Smažení: olej na smažení strouhanku na obalení Postup přípravy karbanátků z cukety a se salámem
1.
Cuketu oloupeme, rozkrojíme podélně a lžící vybereme jadérka i měkký střed. Tahle část je nejvodnatější a směsi moc nepomůže, spíš naopak. Zbytek cukety nastrouháme nahrubo, osolíme a necháme 20 až 25 minut stát, aby pustila vodu. Tekutinu průběžně sléváme.
2. Odleželou cuketu přesuneme do čistého kuchyňského hadříku a pořádně vyždímáme. Tady není potřeba být opatrný. Čím méně vody v ní zůstane, tím lépe se směs spojí a tím menší je riziko, že se karbanátky při smažení rozjedou.
Foto: Cooky.cz, Cuketové karbanátky, které přesvědčí i zarytého masožravce: Křupavá kůrka, měkký střed a žádná nuda na talíři
3.
Salám nastrouháme nahrubo, případně ho nakrájíme na menší kostičky. Záleží na tom, jestli chcete v karbanátku cítit jednotlivé kousky, nebo mít spíš kompaktní směs. Já ho většinou strouhám, je to rychlé a hmota pak lépe drží. Eidam nastrouháme také nahrubo.
4. Do větší mísy přijde vymačkaná cuketa, salám a eidam. Přidáme
3 vejce, sůl, pepř, majoránku, oregano, česnekové koření a podle chuti i trochu grilovacího koření. Čerstvou petrželovou nať nasekáme nahrubo nebo jemněji, podle zvyku, a vmícháme ji ke směsi. Pak přichází strouhanka
5. Nesypte ji tam najednou, lepší je přidávat postupně a pokaždé promíchat. Potřebujete směs, ze které půjdou tvarovat placičky, ale pořád zůstane vláčná. Jakmile se hmota přestane výrazně lepit na ruce, je to ono. Nechte ji asi 5 minut stát, strouhanka ještě nasaje část vlhkosti.
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6. Z odpočinuté směsi tvoříme karbanátky velké zhruba jako větší vejce a jen je mírně zploštíme. Každý kus obalíme ze všech stran ve strouhance. Tuhle vrstvu nevynechávejte, při smažení udělá pěknou křupavou kůrku.
7. Na pánvi rozehřejeme dostatek oleje. Měl by být opravdu horký, jinak karbanátky začnou pít tuk a výsledek bude zbytečně těžký. Smažíme je po dávkách, na středním plamenu, přibližně
4 až 5 minut z každé strany, dokud nezezlátnou.
8. Hotové karbanátky přendáme na talíř vyložený papírovými utěrkami, aby se odsál přebytečný tuk. Nejlepší jsou teplé, klidně jen tak, případně s bílým jogurtem nebo kouskem čerstvého pečiva. A počítejte s tím, že pár kusů nejspíš zmizí už během smažení. U téhle dávky se to stává skoro pravidelně.
Tipy redakce: Výběr salámu: Gothaj dá karbanátkům výraznější, lehce uzenou chuť. Lázeňský drůbeží salám je jemnější a celé jídlo s ním působí o něco lehčeji. Obě varianty fungují, takže není potřeba kvůli tomu běžet do obchodu, pokud máte doma jen jednu z nich. Sýr místo eidamu: Eidam můžete vyměnit za jiný polotvrdý sýr s výraznější chutí, například goudu nebo ementál. Hermelín nakrájený na malé kousky vytvoří uvnitř krémovější místa. Jen směs s hermelínem nenechávejte dlouho čekat, protože měkne poměrně rychle. Pečená varianta: Pokud nechcete smažit, rozložte karbanátky na plech s pečicím papírem, potřete je olejem a pečte při 200 stupních asi 20 až 25 minut. V polovině pečení je otočte. Z trouby nebudou tak křupavé jako z pánve, ale pořád obstojí velmi dobře.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline