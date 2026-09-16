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Mafiánské karbanátky jako rodinná jistota, která chutná nejlépe ještě teplá. Lepší než smažené

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Karbanátky jsou česká klasika, ale tato verze jde o krok dál. Mleté maso se tady nepřipravuje na pánvi, ale rovnou na plechu: obložené plátky cibule, syrovými bramborami, kopečkem majonézy a nastrouhaným sýrem. Výsledek? Kompletní oběd z trouby, který se prakticky připraví sám. Stačí dát dohromady masovou směs, naskládat suroviny na plech ve správném pořadí a trouba udělá zbytek.
Mafiánské karbanátky

Mafiánské karbanátky

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Mafiánské karbanátky, které doma mizí dřív, než vychladnou: Recept, ke kterému se budete vracet
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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