Stavitel Fedora koupil polorozpadlý dům pod cenou a nikoho si nenajal. Tři roky ho sám předělával a vše natáčel

Stavitel Fedora koupil polorozpadlý dům pod cenou a nikoho si nenajal. Tři roky ho sám předělával a vše natáčelPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Stavitel Fedora koupil polorozpadlý dům pod cenou a nikoho si nenajal. Tři roky ho sám předělával a vše natáčelZdroj: Foto: Kgbo - licence CC BY-SA 4.0
Článek byl publikován 11.10.2026 01:41
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Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.Všechny články tohoto autora →
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