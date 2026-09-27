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Stát peníze neposlal. Hradec zachraňuje pastvu divokých koní Na Plachtě

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Hradec Králové přispěje 80 tisíc korun na péči o exmoorské pony a jejich pastvinu v přírodní památce Na Plachtě. Koně pomáhají bránit zarůstání 8,7 hektaru cenného území. Město tak částečně reaguje na letošní výpadek státních peněz na pravidelnou údržbu lokality.
Stát peníze neposlal. Hradec zachraňuje pastvu divokých koní Na Plachtě

Stát peníze neposlal. Hradec zachraňuje pastvu divokých koní Na Plachtě

Zdroj: Markéta Hamerníková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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