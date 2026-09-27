Stát peníze neposlal. Hradec zachraňuje pastvu divokých koní Na Plachtě

Pastva exmoorských pony v přírodní památce Na Plachtě získá finanční podporu od Hradce Králové. Městská rada schválila dotaci 80 tisíc korun pro Český svaz ochránců přírody.
Peníze mají pomoci s péčí o zvířata i pastvinu o rozloze 8,7 hektaru. Koně spásají trávu a mladé náletové dřeviny, čímž pomáhají udržovat otevřený charakter krajiny. Právě ten potřebuje řada vzácných rostlin a živočichů, kteří na Plachtě žijí.
„Přirozená pastva omezuje zarůstání lokality, pomáhá udržovat její otevřený charakter a vytváří podmínky pro zachování rozmanitosti rostlin a živočichů,“ uvedla primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK).
Státní program letos vůbec nezačal
Péči o Plachtu letos zkomplikoval výpadek státní podpory. Ministerstvo životního prostředí nespustilo dotační program, ze kterého se v předchozích letech hradila údržba tůní, písčin, mokřadů a orchidejových luk nebo právě pastva koní.
Ministerstvo rozhodnutí dříve vysvětlilo nižšími příjmy z emisních povolenek a omezenými možnostmi státního rozpočtu. Bez pravidelných zásahů by otevřené plochy postupně zarůstaly, tůně by mohly vysychat a vzácné druhy by přicházely o své prostředí.
Nově schválených 80 tisíc korun pomůže zajistit jednu část potřebné péče.
Piráti kritizují ministerstvo
Městskou dotaci podpořili také hradečtí Piráti. Podle poslankyně Jany Patkové musí hlavní odpovědnost dál nést stát, který vlastní velkou část chráněného území.
„Plachta není park, který můžeme jeden rok přestat udržovat a další rok jednoduše začít znovu. Bez pravidelné péče zarůstají písčiny a louky, mizí tůně a s nimi i podmínky pro vzácné druhy, kterých je na Plachtě přes sto,“ uvedla Patková.
Kvůli výpadku peněz písemně interpelovala ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé). Podle Patkové ale od ministerstva nezískala záruku, že stát potřebné financování zajistí také v dalších letech.
„Hradec nemůže sedět se založenýma rukama a čekat, jestli stát nakonec pošle peníze na údržbu svého vlastního majetku,“ doplnil hradecký radní Aleš Dohnal (Piráti).
Na Plachtě se na 56 hektarech střídají tůně, mokřady, písčiny, vřesoviště, louky a lesní porosty. Lokalita je domovem více než stovky chráněných druhů rostlin a živočichů a její část patří do evropské soustavy Natura 2000.