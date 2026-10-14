Stačí výuční list a bere 100 000 Kč/měsíc. Než přijede, čekáte v Česku klidně i měsíc

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Český pracovní trh zažívá paradoxní situaci. Zatímco v kancelářích přibývá lidí s vysokoškolskými diplomy, řemeslné profese trpí chronickým nedostatkem nových adeptů. Mezi nejpostiženější patří elektroinstalační obor – a právě ten dnes nabízí finanční podmínky, o kterých se absolventům gymnázií může jen zdát.
Důsledkem této nerovnováhy je razantní nárůst mezd v technických povoláních. Firmy zoufale shánějí lidi schopné zapojit rozvaděč, nainstalovat fotovoltaiku nebo zkontrolovat bezpečnost elektrických rozvodů. V některých regionech se čekací doba na elektrikáře protahuje na dva měsíce, což dává těmto specialistům mimořádnou vyjednávací sílu.
Od zásuvky po chytrou domácnost
Představa elektrikáře jako člověka, který jen tahá kabely a montuje vypínače, je dávno zastaralá. Moderní elektrotechnik musí rozumět digitálním systémům, datové infrastruktuře i řízení energií. Jeho pracovní náplň dnes zahrnuje projekty, které před deseti lety ani neexistovaly.
Instalace solárních panelů, napojení chytrých termostatů, bezpečnostních kamer nebo klimatizací řízených přes mobil – to vše vyžaduje kombinaci klasických řemeslných dovedností a pochopení moderních technologií. Elektrikáři pracují v rodinných domech stejně jako v průmyslových halách, kde udržují chod robotických linek nebo složitých PLC systémů.
Revize a testování bezpečnosti elektroinstalací tvoří další podstatnou část práce. Bez pravidelných kontrol nesmí být žádná budova legálně provozována, což vytváří trvalou poptávku po certifikovaných odbornících.
Šesticiferné platy nejsou science fiction
Výše příjmu elektrikáře závisí na několika proměnných – od regionu přes typ zaměstnavatele až po konkrétní specializaci. Standardní mzda zaměstnance ve středně velké firmě se pohybuje mezi čtyřiceti a šedesáti tisíci korunami hrubého. To je solidní základ, který však není stropem.
V Praze nebo Brně, kde působí větší společnosti a koncentruje se poptávka po náročnějších projektech, mohou zkušení technici dosáhnout i na sto tisíc měsíčně. Klíčem k těmto částkám bývá specializace – například na obnovitelné zdroje energie, robotiku nebo pokročilé automatizační systémy.
Ještě větší prostor pro výdělek nabízí samostatná výdělečná činnost. Elektrikáři na živnostenský list si dnes mohou dovolit vybírat zakázky podle vlastních kritérií a stanovovat hodinové sazby, které byly před pár lety nemyslitelné. Poptávka totiž mnohonásobně převyšuje kapacity dostupných řemeslníků.
Platí ovšem, že tato svoboda není automatická. Týká se především těch spolehlivých a skutečně schopných, kteří si vybudovali renomé a dokážou garantovat kvalitu práce.
Cesta k profesi není složitá
Na rozdíl od vysokoškolských oborů nevyžaduje elektrotechnika léta teoretické přípravy. Základem je tříletý učební obor zakončený výučním listem. Díky nízkému zájmu mladých lidí není problém se na tento obor dostat – školy spíše bojují o každého uchazeče.
Po absolvování učiliště a složení závěrečných zkoušek je nutné získat osvědčení podle § 6 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., které vychází ze zákona č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce s vyhrazenými technickými zařízeními. Toto osvědčení je klíčové pro samostatné vedení zakázek a podepisování prací.
Nejlepší elektrikáři však u výučního listu nezůstávají. Doplňují si revizní zkoušky a různé specializace, které jim otevírají dveře k lukrativnějším projektům. Praxe a další vzdělávání jsou nezbytné – nikdo nedosáhne šesticiferného platu hned po škole.
Kdo je však odhodlaný investovat čas do rozvoje dovedností a budování pověsti, může si vybudovat kariéru s příjmy srovnatelnými s manažerskými pozicemi. A to vše bez nutnosti trávit roky na univerzitě.
Zdroje článku: energozrouti.cz, nespechej.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová