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Stačí výuční list a bere 100 000 Kč/měsíc. Než přijede, čekáte v Česku klidně i měsíc

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Nedostatek kvalifikovaných řemeslníků mění pravidla hry. Zatímco jiná odvětví bojují s přebytkem uchazečů, elektrikáři si diktují podmínky.
Stačí výuční list a bere 100 000 Kč/měsíc. Než přijede, čekáte v Česku klidně i měsíc

Stačí výuční list a bere 100 000 Kč/měsíc. Než přijede, čekáte v Česku klidně i měsíc

Zdroj: shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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