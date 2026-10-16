Špinavá dohoda: Tvrdá vyjednávání, estetický posun pro Schwarzeneggera a prodej práv

V akčním snímku Špinavá dohoda si hvězdný Arnold Schwarzenegger vyzkoušel roli agenta v přestrojení, k čemuž poprvé ve své filmové kariéře oblékl drahý oblek na míru. Jeho nasazení do filmu navíc přímo ovlivnilo práva na slavné sci-fi Total Recall, na které původní producent neměl peníze.
Šerif na stopě chicagské mafie
Frustrovaný předměstský šerif Mark Kaminski doufá v návrat do řad federálního úřadu pro vyšetřování. Bývalý agent, kterého hraje Arnold Schwarzenegger, se proto na vlastní pěst vydává po stopách mafiána Luigiho Patrovity. Zločinec kontroluje organizovaný zločin a černý trh v Chicagu a oficiální kruhy jsou proti jeho vlivu zcela bezmocné. Kaminski využije nabídku na špinavou dohodu a v utajení pod identitou Josepha P. Brennera proniká přímo do nejvyšších pater místní mafie.
Do role padoucha Luigiho Patrovity tvůrci obsadili Sama Wanamakera. Zkušený herec využil při práci své rodné kořeny, jelikož ve skutečném Chicagu přímo narodil. Během úvodní výbušné scény v ropné rafinérii filmaři ukryli do záběru drobnou narážku. Na vstupní ceduli průmyslového areálu svítí nápis Irvin Oil Processing Company, čímž autoři odkázali na samotného režiséra filmu Johna Irvina. Ten natáčel převážně ve skutečných lokacích v Chicagu a ve Wilmingtonu.
Schwarzenegger konečně dostal luxusní šatník
Během propagačních rozhovorů k filmu Schwarzenegger potvrdil, že Špinavá dohoda znamenala v jeho kariéře výrazný estetický posun. Šlo totiž o úplně první snímek, který mu nabídl moderní a propracovaný šatník. Herec v nadsázce poznamenal, že v předchozích projektech produkce vyčlenila na jeho kostýmy zhruba deset dolarů. Pro roli mafiána v utajení však oblékal precizně ušité obleky na míru. Ke své typické akční výbavě herec odkázal hláškou „Hned se vrátím“, kterou připomněl legendární větu z filmu Terminátor.
Při natáčení rozsáhlé střelby v kamenolomu a závěrečném útoku na mafiánské doupě vzal Kaminski do ruky civilní karabinu Heckler & Koch HK94. Filmoví zbrojíři museli tento nástroj, což je vlastně civilní poloautomatická verze samopalu MP5, tajně upravit na plně automatickou střelbu, aby vyhovoval potřebám akčního filmu.
Do drobných kaskadérských rolí produkce propašovala hned dva hercovy dvorní spolupracovníky. Jako zastřelený gangster, který spadne na popelnice, se mihl Arnoldův osobní dublér Peter Kent. V roli bodyguarda na konci filmu pak vystoupil jeho dobrý přítel Sven-Ole Thorsen.
Tvrdá vyjednávání a prodej práv na Total Recall
Celý projekt vznikl z velmi pragmatických důvodů producenta Dina De Laurentiise. Ten potřeboval narychlo vygenerovat peníze pro svou vysněnou adaptaci Total Recall, kterou chtěl točit s Patrickem Swayzem. Schwarzenegger se k účasti ve Špinavé dohodě uvolil až po dlouhém vyjednávání, kterým zrušil svou zbývající smlouvu na více filmů právě s De Laurentiisem. Původně měl mnohem větší zájem hrát hlavní roli v producentově novém sci-fi, De Laurentiis ho ale pro Total Recall považoval za zcela nevhodného.
Špinavá dohoda v kinech nakonec vydělala chabých 16,2 milionu dolarů, což přímo přispělo k producentovu definitivnímu bankrotu. De Laurentiis musel následně prodat filmová práva společnosti Carolco Pictures, čímž se paradoxně otevřela cesta k tomu, aby o pár let později hlavní roli v Total Recall získal právě Schwarzenegger.
Během příprav film střídal názvy. Produkce nejprve používala pracovní název Let’s Make a Deal, ovšem později ho upravila, aby se vyhnula konfliktům se stejnojmennou televizní soutěží. Na scénářích svítilo také jméno Triple Identity, které odkazovalo na trojí identitu šerifa Kaminského, nakonec ale zvítězil titul, který zněl jako klasický akční film. Arnold Schwarzenegger práci velmi oceňoval, na svém webu označil Irvina za skutečného režiséra pro herce a dodal, že díky tomuto natáčení se stal mnohem lepším hercem.
Akční snímek Špinavá dohoda vysílá AMC 16. října od 22:00.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (imdb, csfd).