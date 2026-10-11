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Slovenský hrdina proti nacistům. Generál Golian prodává v traileru velkolepé válečné obrazy

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Slovenský válečný epos ukazuje vycizelované záběry slovenského povstání. Generál Golian se v traileru pouští do velkých dějin s patřičnou pompou.
Slovenský hrdina proti nacistům. Generál Golian prodává v traileru velkolepé válečné obrazy

Slovenský hrdina proti nacistům. Generál Golian prodává v traileru velkolepé válečné obrazy

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.10.2026 07:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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